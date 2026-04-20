65 de persoane au rămas fără adăpost la Turda, în urma unui incendiu care a cuprins 25 de locuințe. Niciuna nu avea asigurare

Deși schimbările climatice au intensificat fenomenele extreme, iar harta seismică a României indică noi zone de risc, realitatea rămâne alarmantă: 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate împotriva dezastrelor naturale sau incendiilor.

În acest context, la Cluj-Napoca se desfășoară Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Printre subiectele dezbătute se numără zonele vulnerabile la inundații, furtuni sau alunecări de teren, dar și măsurile prin care autoritățile locale și comunitățile pot crește gradul de protecție.

Unul dintre mesajele centrale ale conferinței vizează educația și conștientizarea, în special ”educația adulților prin copii, care sunt buni influenceri acasă”.

„Mă gândeam ce aș putea face în plus față de până acum și asta voi face: voi aduce inspectoratul școlar, voi merge în școli, voi discuta cu directorii și diriginții, pentru a începe această conversație despre ce înseamnă protecția locuinței. Îmi amintesc ideea doamnei prefect: când plecăm în străinătate, ne facem asigurare de călătorie. Dar acasă ce facem? Știm că, din păcate, necazurile vin, e doar o chestiune de timp. Trebuie să fim realiști”, a declarat Emil Boc.

Edilul a subliniat că, dincolo de speranță, este nevoie de acțiune concretă și responsabilitate.

„Îmi amintesc că un fost prim-ministru a fost întrebat ce face Bucureștiul în cazul unui nou cutremur, iar răspunsul a fost: Doamne ferește!. Avem nevoie de sprijin divin, dar noi ce facem? De aceea, orice efort de conștientizare este esențial — schimbă ceva în mentalitatea fiecăruia și aduce asigurarea, fie ea obligatorie sau facultativă, mai sus pe lista de priorități. Și dragi primari, chiar dacă noi suntem la capătul firului, vă îndemn să facem ceea ce legea ne cere și să dublăm eforturile de educație și informare”, a adăugat acesta.

Un exemplu concret al lipsei de protecție vine din Turda, unde un incendiu puternic a lăsat 65 de oameni fără locuințe.

„Niciuna dintre locuințe nu avea asigurare. Din păcate, la nivelul societății nu avem încă această mentalitate, dar trebuie să lucrăm la ea, pentru că a fost un adevărat dezastru. Chiar dacă am intervenit rapid și am reușit să-i cazăm în containere, ceea ce le-a oferit o oarecare liniște, situația rămâne una dramatică”, a explicat Cristian-Octavian Matei, primarul municipiului.

Cazuri precum cel de la Turda arată clar cât de vulnerabile sunt comunitățile în lipsa unor măsuri de prevenție. Mesajul transmis la conferință este unul direct: fără implicare reală și fără o schimbare de mentalitate, riscurile vor continua să producă pagube majore.