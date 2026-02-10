Agricultura românească, prinsă între lipsa finanțării și birocrația statului

Peste 144.000 de firme din România au fost radiate, dizolvate sau și-au suspendat activitatea anul trecut, iar unele dintre ele activau în sectorul agroindustrial. Foto: Getty Images

Antreprenorii români din sectorul agroalimentar spun că agricultura românească are nevoie de finanțare și de politici publice bazate pe analize clare, dar și de un stat care să încurce cât mai puțin mediul privat. Sunt soluțiile care ar putea ajuta sectorul agricol și pentru a avea hrană sustenabilă în România. Mesajele au fost transmise la conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3 CNN.

Peste 144.000 de firme din România au fost radiate, dizolvate sau și-au suspendat activitatea anul trecut, iar unele dintre ele activau în sectorul agroindustrial. Presiunea fiscală, taxele mari și birocrația și-au pus amprenta și pe companiile din sectorul agricol. În plus, au început să apară blocaje și în zona de finanțare.

„Finanțarea în România în acest moment este în impas. Finanțarea în sectorul agricol, în general. Noi am identificat în ultima perioadă și știți foarte bine că sunt publice, sunt foarte multe decizii de insolvență sau decizii de reorganizare sub formă de concordat, ferme foarte multe care se închid, își vând terenurile. Ca să mișcăm agricultura din zona de impas către zona de eficiență, trebuie să privim mai mult cu atenție la ce reușim să aducem ca performanță, ca și comportamente care să genereze mai multă valoare adăugată”, a declarat Monalisa Ungureanu, CEO Agrii România, în cadrul conferinței.

Antreprenorii cer predictibilitate și un stat care să încurce mai puțin inițiativa privată.

„Planul politicienilor din ziua de azi, nu mă refer punctual la nimeni aparte, trebuie să se gândească să acționeze ca o companie privată, să încerce să gândească un management eficient, să încerce să găsească surse cât mai bune de a se finanța, să găsească surse cât mai bune de a produce cu eficiență crescută, să încercăm să avem o continuitate în planurile pe care ni le facem, așa cum am făcut și noi. Am devenit numărul unu în linia de pui din ce motiv? Am investit foarte mult, am analizat foarte bine rezultatele noastre, am încercat mereu să fim mai buni. Lucrul acesta trebuie să se vadă și în politici”, este de părere și Octavian Păltănea, Director Dezvoltare Carmistin The Food Company.

„Cea mai mare problemă pe care o au toți antreprenorii de astăzi, vă spun foarte clar, sunt instituțiile statului. Toată lumea stă cu frâna trasă. Nu poți să primești un aviz, să-ți dea o documentație. Păi, dacă vrei să-ți faci o toaletă în fundul curții, nu primești aviz mai repede de un an jumătate, doi. Numai piedici. Asta trebuie să rezolve guvernul. Mă descurc singur, dar cu o condiție: să mă lase statul în pace”, a afirmat și Ioan Popa, fondator și președinte Transavia.

„Soluția mea este una simplă sau mai vehiculată în spațiul public: ca orice analiză să fie bazată pe studii, ca orice decizie să fie bazată pe analize și studii”, a explicat Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României.

