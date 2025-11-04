Boala care nu doare, dar ucide în tăcere: apelul experților la acțiune împotriva diabetului

Liderii din sănătate, medicii și asociațiile de pacienți au ajuns la o concluzie comună: România are urgent nevoie de prevenție și depistare precoce. Foto: Getty Images

Diabetul zaharat, una dintre cele mai mari amenințări pentru milioane de pacienți, a fost tema centrală a dezbaterii organizate astăzi de Antena 3 CNN. Evenimentul a reunit miniștri, experți, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății, cu scopul de a defini un plan coerent pentru diagnostic precoce, tratamente moderne și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu diabet, precum și pentru prevenirea complicațiilor asociate acestei boli.

În cadrul conferinței au fost prezentate și soluții pentru o mai bună informare a copiilor și adolescenților privind pericolul reprezentat de diabet și obezitate.

A fost o dezbatere extrem de importantă, în care liderii din sănătate, medicii și asociațiile de pacienți au ajuns la o concluzie comună: România are urgent nevoie de prevenție, depistare precoce și un registru național al pacienților cu diabet.

„Primul lucru foarte important este să învățăm că diabetul nu doare decât în momentul în care apar complicațiile, motiv pentru care este esențial să mergem la monitorizare constantă. Trebuie să ne facem analizele periodic, o dată pe an, la medicul de familie. De asemenea, trebuie să luăm măsuri de prevenție în viața noastră de zi cu zi. Stilul de viață și mișcarea sunt esențiale și trebuie să schimbăm paradigma conform căreia gras și frumos înseamnă sănătos – pentru că s-ar putea să ai probleme de obezitate sau diabet. La fel, un ten roșu în obraji s-ar putea să ascundă o boală cardiovasculară.

Din perspectiva actorilor din sistem – mă refer la Casa Națională, Ministerul Sănătății, ANM și producătorii de medicamente inovative – lucrăm împreună, colaborăm pentru un acces mai bun la inovație, pentru că tratamentul este esențial în această boală. Un lucru foarte important, vorbind despre tratament, este că doar 55% dintre persoanele diagnosticate cu diabet au, în prezent, aderență la tratament. Este un aspect îngrijorător, pentru că lipsa controlului și lipsa tratamentului duc la complicații grave în următorii 10 ani”, a explicat Cristina Pricop, lider al grupului de lucru diabet din cadrul ARPIM.