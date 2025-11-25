Bolile pneumococice, tot mai frecvente în România. Experții cer extinderea accesului la vaccinare

Pentru ca prevenția să funcționeze, accesul la vaccinuri trebuie să fie facilitat, spun specialiștii. Foto: Getty Images

Bolile respiratorii pun o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, iar numărul cazurilor grave continuă să crească în fiecare an. În 2020, de exemplu, peste 7% din totalul deceselor au fost cauzate de complicații respiratorii. Prevenirea acestora ține atât de un stil de viață sănătos, cât și de vaccinare.

Cei mai importanți decidenți, reprezentanți ai industriei, experți și lideri din sănătate au participat astăzi la Conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, un eveniment organizat de Antena3 CNN. Conferința își propune să găsească soluții imediate care să răspundă provocărilor actuale și care să sprijine în mod real atât pacienții, cât și sistemul de sănătate.

În cadrul conferinței, Raluca Sîmbotin, Policy and Government Relations Director MSD România, a subliniat importanța creșterii accesului la vaccinare.

„Astăzi am discutat despre faptul că, pe măsură ce populația României îmbătrânește, prevalența și povara bolilor infecțioase pneumococice devine din ce în ce mai mare. Există și soluții în zona de prevenție, prevenție prin vaccinare și astăzi, alături de specialiști, profesioniști din domeniul sănătății, autorități publice, pacienți, am discutat despre principalele soluții.”

Ea a explicat că, pentru ca prevenția să funcționeze, accesul la vaccinuri trebuie să fie facilitat:

„Aș menționa două dintre acestea. În primul rând, extinderea accesibilității la măsuri de prevenție și vaccinare. Este important ca vaccinul să fie cât mai aproape de persoanele care au nevoie de acesta și o implicare cât mai mare a specialiștilor în campanii de informare și în vaccinare.”

Totodată, Dana Inczeffi-Duma, Country Manager Viatris România, a subliniat că medicii au nevoie de soluții sigure și eficace.

„Medicii au nevoie de produse sigure, eficiente, dovedite, medicină bazată pe dovezi. Și asta este ceea ce noi, companiile farmaceutice, facem: aducem în țară în timp util, vorbim, de exemplu, de vaccinul antigripal, care este sezonier și care în fiecare an își schimbă compoziția, și noi trebuie să ne asigurăm că îl aducem la timp, astfel încât cel mai târziu în septembrie să existe în farmacii.

Deci încrederea medicilor, încrederea pacienților este foarte importantă și faptul că trebuie întotdeauna să înțelegem de ce facem un lucru: care e valoarea lui pentru mine, care e valoarea acelui act de a te vaccina, pentru mine personal, pentru familia mea, poate pentru copil, poate pentru bunic, pentru societate, poate chiar și financiar, absenteismul de la muncă poate însemna bani mai puțini acasă. De ce să nu prevenim o boală și complicațiile unei boli printr-un gest simplu de a ne vaccina? Cu atât mai mult cu cât există programe naționale de vaccinare, majoritatea categoriilor fiind compensate.”

Concluzia specialiștilor este clară: prevenția și vaccinarea rămân cele mai eficiente instrumente pentru reducerea numărului de cazuri grave și pentru menținerea echilibrului în sistemul medical, aflat deja sub presiune continuă.