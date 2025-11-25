Bolile respiratorii, o amenințare tot mai mare în țara noastră. Specialiștii cer măsuri urgente de prevenție

Bolile respiratorii se transmit extrem de ușor în colectivitate. Foto: Getty Images

Bolile respiratorii pun o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, iar numărul cazurilor grave continuă să crească în fiecare an. În 2020, de exemplu, peste 7% din totalul deceselor au fost cauzate de complicații respiratorii. Prevenirea acestora ține atât de un stil de viață sănătos, cât și de vaccinare. Cei mai importanți decidenți, reprezentanți ai industriei, experți și lideri din sănătate participă astăzi la Conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, un eveniment organizat de Antena3 CNN. Conferința își propune să găsească soluții imediate care să răspundă provocărilor actuale și care să sprijine în mod real atât pacienții, cât și sistemul de sănătate.

Un capitol important îl reprezintă copiii, mai ales cei mici, pentru că bolile respiratorii se transmit extrem de ușor în colectivitate. În deschiderea conferinței, Mihaela Tănăse a subliniat impactul tot mai mare al acestor afecțiuni asupra populației.

„De la an la an, bolile respiratorii afectează un număr tot mai mare din populația noastră. Gripa, pneumonia, tusea convulsivă sunt afecțiuni care pot pune presiune foarte mare pe sănătatea românilor, mai ales dacă vorbim de persoanele vulnerabile, adică cei peste 65 de ani, pacienții cu boli cronice, dar și copiii, în special cei foarte mici, al căror sistem imunitar nu este suficient dezvoltat pentru a face față acestor afecțiuni”, a explicat aceasta.

Mihaela Tănase a insistat și pe rolul vaccinurilor care reprezintă soluții sigure și eficiente, care sunt însă folosite prea puțin în România.

„Vom analiza astăzi care sunt cauzele pentru care nivelul de prevenție este atât de scăzut în România și vom căuta acele soluții care să asigure un acces mai facil al populației la serviciile de prevenție în general și la vaccinare”, a adăugat ea.

În cadrul conferinței se va vorbi astăzi inclusiv despre modul în care sunt organizate campaniile și procedurile de vaccinare, subiect abordat și de jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu, moderator al evenimentului.

„Vom discuta despre soluții și, acolo unde este cazul, despre corecții, despre lucrurile care poate nu funcționează suficient de eficient în clipa de față, în special în privința modalității de vaccinare și a celor care pot să efectueze aceste proceduri. Avem alături ministrul Sănătății, președintele Casei de Asigurări de Sănătate, vor fi aici medici care coordonează grupuri de lucru pe aceste domenii și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Fiecare are de semnalat aspecte ce pot fi îndreptate și corectate rapid. Cred că, la final, vom avea o listă de rezolvări care sperăm să se reflecte în statisticile de anul viitor”, a spus Ursu.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale acestora.