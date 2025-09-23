Companiile își îndreaptă atenția către studenți și elevi. Cum pot tinerii să-și construiască viitorul încă din școală

În următorii cinci sau zece ani, multe meserii riscă să dispară, iar tinerii se întreabă deja ce drum să aleagă după finalizarea studiilor. Foto: Getty Images

Educația din România are nevoie urgentă de transformare, adaptare la digitalizare și noile tehnologii, dar și de o strategie de dezvoltare a resursei umane pentru deceniul următor. Aceste teme au fost dezbătute în cadrul conferinței organizate de Antena 3 CNN „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii“, care a reunit specialiști, decidenți, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai celui academic.

Viitorul aduce numeroase provocări pentru tineri, fie că vorbim de absolvenți de liceu sau de facultate, mai ales în contextul în care inteligența artificială și tehnologiile emergente pun presiune pe piața muncii. În următorii cinci sau zece ani, multe meserii riscă să dispară, iar tinerii se întreabă deja ce drum să aleagă după finalizarea studiilor.

Alina Cioclei, Recruitment Consultant la Kaufland România, a explicat că adaptarea companiilor la aceste schimbări presupune să meargă direct către generația Z:

„Noi ne-am uitat pe piața muncii și am acordat o atenție să vedem unde putem să găsim generația Z, pentru că ne dorim să atragem noi talente. Ne-am uitat și am văzut că aceștia își petrec foarte mult timp în mediul virtual, în mediul online, și ne-am gândit să venim către ei cu diferite proiecte, cum ar fi să le scoatem în evidență faptul că skill-urile pe care le au ei în mediul online pot fi folosite bine și în mediul offline. Avem foarte multe oportunități de angajare dedicate tinerilor. Se poate lucra și part-time – la noi part-time înseamnă două, patru, șase ore – în așa fel încât să ajungă și la liceu sau la școala profesională din care fac parte.”

Ea a subliniat și beneficiile programelor de debut în carieră:

„Da, bineînțeles că a-ți începe cariera printr-un astfel de program dedicat tinerilor sau prin diferite job-uri entry-level este ideal. Ai ocazia de a experimenta foarte mult, să vezi dacă într-adevăr compania din care faci parte sau departamentul în care ai fost recrutat este unul bun, iar la finalul programului să tragi linie și să-ți dai seama dacă într-adevăr este sau nu pentru tine. Și vă zic sincer că a-ți începe activitatea printr-un astfel de program este ideal, pentru că este văzut ca o rampă de lansare în companie, ca o rampă de lansare pe piața muncii și ai ocazia să experimentezi foarte mult.”

De asemenea, compania investește și în programe de învățământ dual, atât preuniversitar, cât și universitar:

„Avem și zona aceasta de studiu preuniversitar dual și studiu universitar dual. Pe partea aceasta de preuniversitar avem și programe de practică – undeva la peste 400 de elevi care fac practică la noi, la companie – și pe partea asta de studiul universitar, într-adevăr, ne extindem și pe zona aceasta”, a concluzionat Alina Cioclei.