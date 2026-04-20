Despăgubiri de zeci de mii de euro, dar interesul românilor pentru asigurări rămâne extrem de scăzut

Deși schimbările climatice au dus la intensificarea fenomenelor extreme, iar harta seismică a României indică noi zone de risc, realitatea rămâne aceeași: 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate împotriva dezastrelor naturale sau incendiilor.

La Cluj-Napoca are loc Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, organizată de Antena 3 CNN în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Discuțiile se concentrează pe zonele vulnerabile la inundații, incendii, furtuni sau alunecări de teren, dar și pe soluțiile prin care comunitățile pot deveni mai bine protejate.

Unul dintre mesajele centrale ale conferinței vizează nevoia de informare și încredere în sistemul de asigurări.

„Am observat, în toată această perioadă în care am avut astfel de proiecte și demersuri, că este nevoie de și mai multă informare, de și mai multe dovezi că sistemul de asigurări funcționează. Și, deși avem una din cinci locuințe complet asigurată, adică deține o poliță facultativă și este acoperită la întreaga valoare, inclusiv bunurile din interior, vorbim de despăgubiri care se achită într-un număr foarte mare. Practic, vorbim de aproximativ 90 de familii care își primesc zilnic despăgubirile în baza acestor polițe facultative pentru locuințe.

Dacă am avea un nivel mai ridicat al locuințelor asigurate, cu siguranță am vorbi și despre un număr mult mai mare de familii sprijinite financiar. Pentru că, în cadrul acestor polițe, despăgubirile sunt de ordinul sutelor de mii de euro, echivalente cu valoarea unei locuințe noi. Și aici ar trebui să ne întrebăm cu toții: dacă mâine s-ar întâmpla un incendiu, o furtună sau o inundație, avem banii necesari pentru a ne cumpăra o altă locuință?”, a declarat Alina Bărbulescu, coordonator secțiuni asigurări generale în cadrul UNSAR.

Datele prezentate arată că despăgubirile nu sunt doar teoretice, ci reflectă situații reale și frecvente.

„Anul trecut, cea mai mare despăgubire achitată pentru o locuință afectată de incendiu a fost de 256.000 de euro. Pentru inundații, a ajuns la 160.000 de euro. Poate unii vor spune că sunt cazuri rare, dar dacă ne uităm la valorile medii, vorbim de 10.000–15.000 de euro pentru o locuință afectată de incendiu.

Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim și la pagubele pe care le putem provoca altora. De exemplu, inundațiile cauzate de spargerea țevilor. Unul din două dosare de despăgubire, în baza polițelor facultative, este generat de astfel de incidente. Așadar, pe lângă riscurile majore care ne pot distruge locuința, există și riscuri mai mici, dar mult mai frecvente. Iar asigurarea facultativă acoperă și aceste situații”, a explicat aceasta la finalul conferinței.