Diabetul, o urgență tăcută: liderii din sănătate cer să fie prevenit și depistat în farmacii

Diabetul este o afecțiune tăcută, ale cărei complicații sunt responsabile de multe decese care pot fi însă prevenite. Peste 60% dintre cei care au diabet dezvoltă în timp complicații severe, cele mai frecvente fiind cele cardiovasculare, care reprezintă, de altfel, și principala cauză de mortalitate în țara noastră. Pericolele diabetului nediagnosticat sau netratat corespunzător au fost semnalate în cadrul dezbaterii „Diabet fără complicații – parteneriat pentru un viitor sănătos”, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul a reunit autorități din sănătate, experți, pacienți și reprezentanți ai industriei, care au stabilit măsurile necesare pentru depistarea precoce, dar și pentru evitarea complicațiilor provocate de această boală.

În România, potrivit specialiștilor, sunt 1,3 milioane de pacienți aflați în tratament pentru diabet, la care se estimează că se adaugă un număr egal de persoane care au diabet, dar nu au fost diagnosticate.

„Nu numai să tratăm glicemia, ci să privim pacientul ca un întreg, ca un tot, astfel încât să vizăm și celelalte componente metabolice, ținând cont de faptul că un marker important pentru a aprecia severitatea bolii cardiovasculare aterosclerotice ar putea să fie determinarea lipoproteinei (a). La nivel mondial, în momentul de față, există o întreagă preocupare pentru a se implementa această analiză ca analiză uzuală, printre celelalte, tocmai pentru identificarea precoce a riscului cardiovascular”, a explicat Conf. Univ. Dr. Anca Pantea Stoian, președintele Comisiei de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din Ministerul Sănătății.

Pacienții cu diabet au un risc de două până la patru ori mai mare de a suferi un infarct sau un AVC. În plus, boala este responsabilă de majoritatea cazurilor de insuficiență renală cronică. Toate complicațiile sunt însă provocate de lipsa tratamentului sau a monitorizării corecte. Aproape 50% dintre pacienți nu își urmează corect tratamentul.

„Dacă vrem să creștem accesul pacienților la tratamente și la sistemul medical, este foarte important să dezvoltăm ambulatoriile, pentru că e foarte greu pentru un om să se învoiască de la serviciu ca să meargă în fiecare lună la spital pentru analize”, a spus Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

La fel de important este însă și programul de screening și monitorizare pentru diabet, care ar urma să fie implementat de anul viitor, potrivit ministrului Sănătății.

„Urmând ca în prima parte a anului viitor să finalizăm alte programe, și aici mă refer la tiroidă și diabet. Pacienții cu diabet, de exemplu, sau cu disfuncții metabolice importante, au și afecțiuni cardiovasculare, iar un procent important dintre ei au și afecțiuni oncologice, și sigur că, la un moment dat, ele se întrepătrund”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Cazurile de diabet în rândul copiilor sunt în creștere din cauza obezității și a sedentarismului. Mai mult, țara noastră ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă.

„Obezitatea înseamnă complicații în sfera metabolică și, implicit, rezistență la insulină, prediabet, diabet zaharat de tip doi. Înseamnă complicații în sfera neurologică, complicații osteoarticulare. Această creștere în greutate peste normal, la copil, nu vine de sine stătător, ci vine, chiar și la copil, cu complicații precum apariția hipertensiunii arteriale”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președintele CMR.

