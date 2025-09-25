Învățământul din România nu reușește să țină pasul cu tehnologia și inteligența artificială. Ce este de făcut

În ciuda neajunsurilor, mai ales financiare, sistemul de învățământ din România a mers înainte, însă cu pași prea mici. Foto: Captură Antena 3 CNN

Față în față cu avântul tehnologiei și al inteligenței artificiale, educația din România pare blocată în timp. Sunt încă școli unde se predă cu creta pe tablă și din manuale vechi de 20 de ani. Este motivul pentru care mii de elevi ies de pe băncile școlii nepregătiți pentru piața muncii. În cadrul conferinței marca Antena 3 CNN, decidenții, profesorii, elevii și studenții au căutat împreună soluții pentru viitor.

În ciuda neajunsurilor, mai ales financiare, sistemul de învățământ din România a mers înainte, însă cu pași prea mici. O recunoaște chiar ministrul Educației.

„Educația s-a dezvoltat, dar sentimentul meu a fost și este că această dezvoltare a avut loc și are încă loc în paradigme vechi. N-o să reușim să ținem pasul cu piața, cu societatea, cu ce așteaptă lumea de la noi”, spune Daniel David.

Este nevoie de metode moderne de predare, iar materia trebuie adaptată cerințelor de pe piața muncii, unde inteligența artificială va acapara multe joburi, avertizează chiar ministrul Economiei.

„Introducerea unei zone de inteligență artificială, de educație digitală, este ceea ce produce rezultate. Tehnologia avansează mai rapid decât se poate adapta o programă școlară”, afirmă acesta.

Spre deosebire de școlile de stat, în cele private elevii au deja cursuri bazate pe inteligența artificială, fără a neglija însă creativitatea.

„Am, poate printre puținele școli racordate la inteligența artificială încă de la clasa zero. Avem ChatGPT-uri. Cultivăm, în primul rând, inteligența emoțională în aceste vremuri, pentru că noi nu vrem să robotizăm copiii sau studenții”, susține prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președinte Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București.

Pentru a digitaliza învățământul de stat, în primul rând trebuie pregătiți profesorii, subliniază cei din educație.

„Pot universitățile să ajute, pot să primească în amfiteatrele lor profesorii care nu sunt suficient de bine pregătiți”, mai explică aceasta.

Totul este să își dorească, pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

„Oricât s-ar schimba și probabil că la un moment dat o să se întâmple și lucrul acesta – și programe școlare, și manuale… Dacă vom avea în față aceiași elevi lipsiți de interes și aceiași profesori care au această rezistență la nou, e clar că colaborarea nu va fi cea pe care o așteptăm”, afirmă și prof. Andreia Mihaela Beatrice Bodea – director Colegiul Național „I. L. Caragiale” București.

Pentru ca elevii să aibă șanse reale de reușită în viață, testarea și orientarea în carieră, dar și practica, ar trebui să fie prioritare.

„Testarea vocațională îl ajută pe copil, îl ghidează. La liceu ar fi obligatoriu să se facă aceste teste, pentru că este important să te pregătești din timp”, a concluzionat Daniela Vasilescu, președinte Fundația Dana Voiculescu și coordonator al Programului MyWay.

Eduard Constantinescu a participat la programul MyWay, care l-a ajutat enorm. Acum este student la Facultatea de Inginerie Aerospațială, dar și la cea de Fizică, și își dorește să devină pilot.

„Am făcut testare și nu doar o dată. Am ajuns și la partea practică, la o companie aeriană, unde am reușit să fac un program de internship”, a explicat el.

Fără sprijin și îndrumare, anual, mii de elevi și studenți abandonează cursurile și își pun în pericol viitorul.