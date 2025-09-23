Învățământul românesc este deconectat de la noul orizont al pieței muncii

Chiar profesorii atrag atenția că sistemul de învățământ din România rămâne în urmă. Foto: Getty Images

Educația din România are nevoie de o transformare profundă, adaptată digitalizării și noilor cerințe ale pieței muncii, iar soluțiile pot veni doar printr-un parteneriat real între școală, mediul academic, societatea civilă și zona de business. Acesta este mesajul transmis la conferința organizată de Antena 3 CNN, cu tema „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii“.

Evenimentul reunește specialiști și decidenți, lideri din mediul de afaceri și universitar, dar și reprezentanți ai Guvernului, pentru a analiza cum poate deveni educația un catalizator al schimbării într-o piață a muncii aflată într-o continuă reconfigurare.

Sistemul de învățământ din România rămâne în urmă, atrag atenția chiar profesorii. Manualele școlare sunt depășite, multe dintre ele nefiind adaptate realităților actuale. Un exemplu este manualul de istorie pentru clasa a IX-a, unde elevii încă învață că România urmează să adere la Uniunea Europeană, deși acest proces a avut loc în urmă cu aproape două decenii. În plus, numeroase unități de învățământ nu dispun de infrastructură tehnologică, ceea ce face ca elevii să termine școala nepregătiți pentru cerințele actuale ale pieței muncii.

La dezbaterea de astăzi vor participa trei miniștri – al Educației, al Muncii și al Economiei și Digitalizării –, alături de reprezentanți ale celor mai importante universități din România, directori de licee de elită, dar și reprezentanți ai mediului privat.

„Sperăm că răspunsurile vor veni de la cei care vor avea soluțiile pentru schimbările de care este nevoie. Pentru că să nu uităm, vorbim despre angajați și angajatori, despre felul în care școala îi pregătește pentru viitoarele joburi pe tinerii de astăzi și cât de bine putem să ținem pasul, pentru că sunt atât de rapide modificările de pe piața muncii, încât e foarte greu ca sistemul într-adevăr să se adapteze la tot ce înseamnă tehnologie, la tot ce înseamnă noile provocări”, a declarat jurnalistul Adrian Ursu, moderatorul conferinței.

