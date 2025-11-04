Lupta împotriva diabetului, prioritate națională. Specialiștii caută soluții pentru prevenție, tratament și educație

În cadrul conferinței vor fi prezentate și soluții pentru o informare mai bună și la timp a copiilor și adolescenților despre pericolul reprezentat de diabet și obezitate. Foto: Antena 3 CNN

Diabetul zaharat, una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică, este tema centrală a dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, un eveniment care a reunit miniștri, experți, reprezentanți ai pacienților și lideri din străinătate. Scopul: definirea unui plan coerent pentru diagnostic precoce, tratament modern, dar și pentru prevenirea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu diabet.

În cadrul conferinței, vor fi aduse în discuție și proiecte dedicate educației și informării copiilor și adolescenților despre riscurile diabetului și obezității. Chiar ieri, a fost lansat programul „Ora fără diabet”, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Pantelimon — o inițiativă care urmărește să aducă prevenția în sala de clasă.

„Astăzi vom dezbate din nou tema diabetului zaharat, pentru că vești îngrijorătoare vin de la specialiști. Iată că, în 2024, undeva în lume, la fiecare 9 secunde, o persoană își pierdea viața din cauza diabetului — vorbim de aproximativ 3,5 milioane de oameni, dintre care peste 10.000 de români. Vom discuta astăzi și despre principala cauză a diabetului, care este obezitatea, o boală cronică. Trebuie să tratăm răul de la rădăcină — este principalul factor favorizant și, de aceea, vom supune dezbaterii și această boală cronică. Este foarte important de precizat faptul că atât diabetul zaharat de tip 2, cât și obezitatea sunt afecțiuni care pot fi prevenite”, a explicat Mihaela Tănase, moderator al conferinței.

Ea a subliniat importanța accesului la prevenție, depistare precoce, tratament și monitorizare, pentru că „de fapt, cel care ucide nu este diabetul zaharat în sine, ci complicațiile lui”.

La rândul său, Adi Ursu, jurnalist Antena 3 CNN și moderator al conferinței, a completat:

„Încercăm să găsim răspunsurile și, mai ales, să venim cu o listă de soluții, pentru că altfel, sigur, îngrijorările sunt mari. Cum spunea și Mihaela, cifrele sunt în creștere alarmantă. De la ministrul Sănătății, de la președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la președintele Agenției Naționale a Medicamentului, de la medicii specialiști și din specialități conexe — pentru că vorbim mult și despre complicațiile derivate din aceste două cauze, fie că e vorba de obezitate, fie de diabet —, de la asociațiile de pacienți, dar și de la reprezentanții marilor companii care cercetează și descoperă constant soluții terapeutice, vom aduna, cred, o listă de soluții reale, la finalul acestei dezbateri.”

Evenimentul marchează o nouă etapă în dialogul național despre diabet, o boală care continuă să afecteze tot mai mulți români, dar și un apel comun la responsabilitate, educație și prevenție.