„Pacientul român merită același acces la inovație ca în Europa”. Apel la unitate în lupta cu diabetul

Pentru ca aceste inovații să ajungă mai repede la pacienți, este nevoie de un parteneriat solid între stat și companiile farmaceutice. Sursa foto: Getty Images

Parteneriat pentru o viață sănătoasă a fost mesajul central al conferinței naționale România Inteligentă – Diabet fără complicații, organizată de Antena 3 CNN. Medicii, pacienții, reprezentanții industriei farmaceutice și decidenții din domeniul sănătății au vorbit despre necesitatea unei colaborări reale între toate părțile implicate, pentru inovație și acces la tratamente moderne în lupta cu diabetul.

”Trebuie să dăm acces pacientului român la același tip de inovație ca în celelalte țări europene, pentru că suntem, dincolo de pacienți români, pacienți europeni și facem parte dintr-un sistem care, în acest moment, nu ne permite accesul la același tip de inovație ca în alte țări europene. Factorul privat, prin parteneriatul pe care îl poate avea cu autoritatea, digitalizarea, accesul la inovație pe care le putem facilita împreună și registrele, nu în ultimul rând, ne pot oferi un buget predictibil pentru o Românie în care să știm exact unde stăm din punct de vedere sanitar”, a spus Cristina Pricop, lider al grupului de lucru diabet – ARPIM.

Pentru ca aceste inovații să ajungă mai repede la pacienți, este nevoie de un parteneriat solid între stat și companiile farmaceutice.

”Odată ce un medicament este aprobat în Europa, următorul pas, din punctul nostru de vedere, este asigurarea accesului pacienților la aceste tratamente. Și aici sunt două componente. Pe vremuri era o singură componentă, dar în ultima perioadă apar dificultăți și pe un alt segment. Primul: cât de rapid reușesc autoritățile, guvernele, să intre în susținerea acestor medicamente și să le ramburseze total sau parțial. Din momentul în care aprobarea europeană există, noi punem pe piață medicamentul, chiar dacă inițial este contra cost. Asta am făcut și cu ultima generație de medicamente care a apărut pentru tratamentul diabetului. Bineînțeles, este nevoie de colaborare cu autoritățile, iar acum se caută variante pentru rambursarea lor cât mai rapidă.

Italia a aprobat recent Legea obezității în Senatul din Italia. Doar așa cred că vom putea crea un ecosistem în care pacientul chiar este în centru, iar problema este abordată din multiple direcții – de la educație până la tratament”, este de părere dr. Attila Fejer, Director General Cluster România, Bulgaria și Regiunea Adriatică – Eli Lilly.

Medicii de familie atrag atenția că schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare actor din sistemul medical, prin cooperare și asumare.

”Trebuie toți să trecem prin schimbare. Dacă eu, ca medic de familie, dau vina pe toți ceilalți, și pacientul dă vina pe sistem, și medicul diabetolog va da vina pe ceilalți, n-o să rezolvăm lucrurile. Cred că soluția ar fi, într-adevăr, să vedem unde sunt barierele, pentru că, repet, din punct de vedere legislativ am la îndemână instrumentele ca să fac, ca la carte, ceea ce am de făcut”, a explicat dr. Daciana Toma, vicepreședinte SNMF.

Și pacienții vin cu propuneri clare: acces la consumabile moderne, care să reducă internările și costurile din spitale.

”Pentru noi este foarte important să putem obține, într-un sistem deschis, aceste consumabile – senzorii de glicemie și tot ce înseamnă consumabile pentru pompele de insulină. Și pentru că tot se vorbea de o constrângere bugetară, cred că toate aceste demersuri ar degreva, cumva, bugetul alocat instituțiilor menite să gestioneze diabetul, în special la pacienții cu diabet insulino-dependent. Pentru că, întotdeauna, în momentul în care pacienții merg să își ridice aceste consumabile, apare internarea aceea de zi, apar analizele. Cumva s-ar scuti și din drumuri, și din bani”, a concluzionat Simona Dumitrescu, președintele Asociației Luna Albastră Diabet.

Conferința națională România Inteligentă – Diabet fără complicații. Parteneriat pentru un viitor sănătos, organizată de Antena 3 CNN, marchează o nouă etapă în dialogul național despre diabet – o boală care continuă să afecteze tot mai mulți români – dar și un apel comun la responsabilitate, educație și prevenție.