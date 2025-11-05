Peste 70% dintre pacienții cu diabet, diagnosticați prea târziu. Soluția: prevenție și testare în farmacii

2 minute de citit Publicat la 09:41 05 Noi 2025 Modificat la 09:41 05 Noi 2025

Implicarea farmacistului în prevenția diabetului poate schimba viețile a milioane de români. Foto: Getty Images

Peste 70% dintre pacienții cu diabet sunt depistați în stadii avansate ale bolii. Este și motivul pentru care prevenția și depistarea diabetului zaharat ar putea fi incluse și în farmacii.

Diabetul este o afecțiune silențioasă, care poate fi depistată întâmplător la un control de rutină. Sunt însă cazuri în care rămâne nediagnosticat ani buni. Implicarea farmacistului în prevenția diabetului poate schimba viețile a milioane de români.

”De foarte multe ori, farmacistul este primul specialist către care se adresează un pacient, dar, inevitabil, este și ultimul specialist care închide un act medical. Întotdeauna avem programe prin care ne asigurăm că vor reveni să-și ia tratamentul și că îl iau integral, așa cum medicul prescriptor a decis că este necesar pentru el”, a explicat farm. Andreea Ivan, Brand Manager Catena.

Integrarea în farmacii a serviciilor de monitorizare a diabetului zaharat poate ajuta la depistarea precoce a cazurilor și, prin urmare, la evitarea complicațiilor severe. Asta, în condițiile în care peste 60% dintre pacienți dezvoltă complicații.

”Farmaciștii, dacă ar fi folosiți ca o resursă — sunt undeva la vreo 20.000 de farmaciști în România și 65.000 de medici, din statistici — ar aduce un plus de 33%, în mod real, la serviciile de sănătate care ar fi oferite pacienților”, susține și Răzvan Munteanu, vicepreședintele AFFR.

Farmacistul poate fi un pilon de bază, reglementat și integrat în sistem, alături de specialiști, cu rol de monitorizare corectă și optimizare a tratamentului. Importanța farmacistului în prevenția diabetului este recunoscută și de liderii din sănătate, prezenți la conferința marca Antena 3 CNN.

”Nu vorbim doar de programe de informare asupra stilului de viață sănătos, ci pur și simplu de monitorizare continuă a unor parametri simpli, care poate fi efectuată inclusiv acolo unde există disponibilitate, prin intermediul colegilor farmaciști. Și cred că există în Europa multiple exemple de țări care fac acest lucru de ani buni și unde rezultatele se văd”, a afirmat conf. dr. farm. Răzvan Prisada, președintele ANMDMR.

Președintele Casei de Asigurări de Sănătate anunță și alte măsuri care ar urma să fie implementate în farmacii și care pot face viața pacienților cu diabet zaharat de tip 1 mai ușoară.

”Unele dintre materialele și echipamentele din cadrul programului de diabet să se poată regăsi și în farmaciile cu circuit deschis — acelea care astăzi se pot lua numai din spital, doar după o internare de zi, desigur, și cu costurile aferente”, a spus Horațiu Moldovan.

Potrivit statisticilor, peste 90% dintre pacienții care se prezintă la medicul de familie ajung ulterior, după consult, într-o farmacie.