România produce mult, dar procesează puțin. Avertisment la conferința Agricultura 2026

Deși există categorii de produse procesate care nu pot fi realizate în România din lipsa materiilor prime, în ultimii ani au fost făcuți pași importanți în dezvoltarea capacităților de procesare. Foto: Getty Images

Agricultura are nevoie de decizii strategice care să-i marcheze viitorul, într-un context internațional marcat de presiuni economice, competiție și schimbări climatice. Tratatul UE–Mercosur și provocările pentru fermieri, respectarea standardelor și protejarea producției locale, noul buget european și riscul de subfinanțare a sectorului alimentar se numără printre temele conferinței naționale „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată astăzi de Antena 3 CNN, în cadrul platformei Income Magazine Corporate.

În cadrul dezbaterilor, Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și fost ministru al Agriculturii, a subliniat necesitatea accelerării investițiilor în procesarea materiilor prime agricole, pentru a crește valoarea adăugată și a reduce deficitul balanței comerciale.

„Cred că, în primul rând, România s-a aliniat la o tendință globală, și anume aceea de a procesa materiile prime agricole, unde noi excelăm. Suntem o țară producătoare de materii prime agricole, dar trebuie să întețim foarte mult investițiile în zona de procesare, pentru că, până la urmă, valoarea adăugată și acel deficit de balanță comercială despre care dumneavoastră ați menționat vine din faptul că producem mai multă materie primă decât produse agricole procesate”, a declarat Adrian-Ionuț Chesnoiu.

Acesta a explicat că, deși există categorii de produse procesate care nu pot fi realizate în România din lipsa materiilor prime, în ultimii ani au fost făcuți pași importanți în dezvoltarea capacităților de procesare.

„Sunt anumite tipuri de produse procesate pe care noi nu avem cum să le producem în România, neavând materiile prime sau doar dacă am importa materii prime. Dar da, exportăm materii prime, în general pe zona de cereale. În schimb, în ultimii ani s-au făcut pași importanți în procesarea materiilor prime agricole”, a precizat Chesnoiu.

Potrivit acestuia, investițiile au fost susținute atât din fonduri europene, cât și prin programe naționale.

„Am avut programe cu finanțare europeană, sume destul de consistente, peste 1 miliard de euro din fonduri europene s-au dus în zona de procesare a materiilor prime agricole. Statul român a înțeles nevoia dezvoltării acestui sector și, pentru a avea într-adevăr o reducere a balanței comerciale, să investească în procesare și aș menționa doar programul InvestAlim, cu aproape 600 de milioane de euro care au fost destinați companiilor care procesează materii prime agricole”, a mai spus directorul general AFIR.

„La toate acestea se adaugă faptul că noi începem să închidem lanțuri de aprovizionare, adică de la materie primă, fabrică de procesare și apoi distribuire către cetățean, către consumatorul final”, a concluzionat acesta.