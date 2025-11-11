Cum poate transforma România provocările europene în oportunități strategice

Acestea pot fi însă transformate în oportunități dacă decidenții de la București obțin rezultate concrete în urma negocierilor. Foto: Antena 3 CNN

Transpunerea legislației europene în legislația națională a venit cu provocări uriașe pentru România de-a lungul anilor, însă, de fiecare dată, s-a găsit răgaz la Bruxelles. O recunosc chiar oficialii români. Principalele provocări, dar și soluții, au fost dezbătute la conferința Income Magazine Corporate – România între normativele europene și echilibrul bugetar.

Banii europeni și avantajele apartenenței la blocul comunitar au venit, în timp, și cu provocări pentru România. Acestea pot fi însă transformate în oportunități dacă decidenții de la București obțin rezultate concrete în urma negocierilor și, mai ales, dacă pentru domenii strategice, precum agricultura, apărarea și energia, se construiesc planuri temeinice.

„Lucrurile acestea trebuie să facă parte dintr-un plan și toate provocările trebuie listate și să identificăm soluții la ele, folosind și oportunitățile europene, văzând și provocările generate de reglementările europene, dar văzând care sunt obiectivele noastre. Pentru ce „luptăm””, a afirmat Victor Negrescu – Vicepreședinte al Parlamentului European.

Misiunea României este îngreunată de procedura de deficit excesiv, o situație în care ne aflăm de cinci ani. Perspectivele arată că ar fi posibil să depășim această etapă abia în 2030.

„Ca atare, la sfârșitul acestei experiențe vom fi petrecut o decadă în deficit excesiv. Momente în care, în ECOFIN, în Consiliul Miniștrilor de Finanțe de la Bruxelles, deja s-au negociat foarte multe proiecte, programe foarte importante pentru Europa și pentru România. Printre acestea vorbim de PNRR – decizii pe PNRR se iau în ECOFIN –, vorbim de SAFE, în bună măsură, și vorbim și de alte proiecte și programe”, a explicat Alexandru Nazare – Ministrul Finanțelor.

Decidenții de la București ar trebui să țină cont de problemele și nevoile țării atunci când negociază la Bruxelles și când iau decizii care afectează direct populația și mediul de afaceri, atrage atenția sectorul privat.

„Tu îți faci un program acasă de ajustare fiscală? Dar tu uiți că există o lume în afară. Ne uităm la piețele care sunt supradimensionate astăzi, sunt instituții care atrag atenția că avem un bubble. Poți să ai un șoc pe piețe, o probabilitate mare, și efectul îl vom resimți noi. Și acesta se va suprapune peste corecția fiscală pe care tu o faci”, a adăugat Dr. Laurian Lungu – Co-fondator Consilium Policy Advisors Group.

„Ce e de făcut? Trebuie să găsim resurse. Sigur că trebuie să găsim. Asta va fi întotdeauna o poveste care ne va îndemna să nu scoatem taxe de acolo, că nu găsim resurse... Atunci când, de exemplu, se propun cheltuieli fără să existe resurse, de ce nu se pune problema fix la fel? Și da, avem un oarecare exces de zel în a aplica unele lucruri sau în a nu le aplica pe altele. Un dublu standard, și asta ține tot de credibilitate. Dacă vrei să fii credibil, nu mai avea dublu standard”, a concluzionat Cristian Păun – Prof. Univ. Dr., Academia de Studii Economice București.

Dezbaterile au avut loc în cadrul conferinței naționale Income Magazine Corporate – România între normativele europene și echilibrul bugetar.