Despăgubirea în caz de dezastru, pentru o casă asigurată, se plătește în mai puțin de cinci zile: ”Este termenul legal”

Totul poate începe cu un gest de minimă responsabilitate: încheierea unei polițe de asigurare care să prevină un dezastru financiar. FOTO: Hepta

Inundațiile majore care au afectat România anul trecut, dar și cele 20 de cutremure înregistrate doar în această lună în zona Vrancea, arată mai clar ca niciodată cât de important este să fim pregătiți pentru a ne proteja locuințele. Iar totul poate începe cu un gest de minimă responsabilitate: încheierea unei polițe de asigurare care să prevină un dezastru financiar.

În acest context, Antena 3 CNN, în colaborare cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), a lansat în urmă cu două luni o hartă interactivă a zonelor de risc și organizează astăzi, la Galați, conferința „Acasă în siguranță – Harta dinamică a zonelor de risc din România”.

Până la 50.000 de lei despăgubiri pentru casele din paiantă

În cadrul evenimentului, autoritățile și reprezentanții industriei de asigurări au adus exemple concrete din teren, dar și date care subliniază eficiența sistemului actual de despăgubiri.

„Știți că și cel care are o casă veche, chiar din paiantă, cu 50 de lei poate beneficia de o despăgubire. Poate nu primește 50.000 lei, dar poate primi 30.000 lei – și este un început”, a explicat Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați.

„Despăgubirile nu sunt sume calculate arbitrar. Sunt stabilite serios, în urma deplasării în teren, a fotografiilor și a constatării directe. Se acordă întreaga valoare a pagubei, până în limita a 50.000 lei. Nu sunt sume ghicite, sunt calcule bine făcute. În aplicația Daune-PAD se pot vedea exemple de devize, se poate înțelege cât de profund este procesul de evaluare”, a explicat Cosmin Tudor, Director General Adjunct al PAID România.

Despăgubire în mai puțin de cinci zile

Acesta a mai precizat că întocmirea dosarului de daună nu este un proces complicat, mai ales în cazuri de inundații sau alunecări de teren, unde primarii joacă un rol esențial în constituirea comisiilor de evaluare.

„La inundațiile din Galați am plătit prima daună în 48 de ore, pe 18 septembrie. La cutremurele din Gorj, în 8 zile. Ulterior, ne-am îmbunătățit tehnicile și am ajuns să plătim o daună totală în 5 zile. În două luni de zile, 91% din dosare au fost instrumentate. Am plătit peste 13 milioane de lei într-o lună și jumătate. Mai sunt câteva dosare restante, dar ele țin de probleme legale privind dreptul la despăgubire. În rest, noi plătim foarte repede. Termenul legal este de 5 zile și nu l-am depășit”, a adăugat Cosmin Tudor.

Peste 100.000 de euro despăgubiri zilnic în România

Prezent la conferință, președintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, a atras atenția asupra funcționării sistemului de asigurări și a potențialului său real:

„E important să spunem că în România acest sistem de asigurări funcționează. Vorbim de o complementaritate între asigurarea obligatorie și cea facultativă. Se plătesc, în medie, 100.000 de euro în fiecare zi, la nivelul țării, pentru despăgubiri. Vă dați seama ce sume ar fi dacă mai multe locuințe ar fi asigurate?”.

România rămâne una dintre țările europene cu cele mai scăzute rate de asigurare a locuințelor, în ciuda faptului că riscurile naturale sunt în creștere. Evenimentele recente și experiențele prezentate la Galați vin să sublinieze necesitatea unei schimbări de mentalitate în rândul populației.