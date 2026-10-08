După PNRR, România caută bani pentru infrastructură. Parteneriatul public-privat, soluția propusă de constructori

România ar trebui să se concentreze pe proiectele care pot beneficia de finanțare europeană și să dezvolte mecanisme de parteneriat public-privat. Foto: Getty Images

Suntem în plin proces de transformare a infrastructurii, iar marile proiecte de drumuri, căi ferate, aeroporturi și noi soluții de mobilitate pot schimba nu doar modul în care călătorim, ci și felul în care se dezvoltă economia.

Smart Urban Mobility a găzduit conferința „Driving the Future Forward”, care a adus la aceeași masă lideri din administrație, business și industria transporturilor.

Una dintre problemele discutate este cea a plăților către constructori, în condițiile în care pe unele șantiere s-a lucrat luni de zile fără ca lucrările executate să fie achitate.

”Așteptăm verificarea documentelor și a lucrărilor executate”

Cătălin Vișan, director executiv Concelex, confirmă că lucrările executate nu au fost plătite la zi, iar constructorii așteaptă în continuare achitarea sumelor restante. În prezent, sunt verificate documentele și lucrările executate, urmând ca, după finalizarea acestei etape, să fie făcute plățile.

„Cred că a fost și o declarație oficială a patronatului, acum ceva timp, în care s-a explicat că nu suntem la zi cu plățile și s-a pus o presiune foarte puternică astfel încât să se închidă execuția și șantierele, iar acum așteptăm verificarea documentelor, a lucrărilor executate, ca să se ajungă apoi și la plată. N-aș putea să spun că suntem foarte departe de ultima declarație care a fost făcută de patronat”, a declarat Cătălin Vișan.

În acest context, reprezentantul companiei consideră că prioritatea ar trebui să fie finalizarea proiectelor deja începute, înainte de lansarea unora noi. În paralel, România ar trebui să se concentreze pe proiectele care pot beneficia de finanțare europeană și să dezvolte mecanisme de parteneriat public-privat.

„Din punctul meu de vedere, cred că nu ar trebui să rămână proiecte începute și neterminate. Aceasta este prima prioritizare, iar apoi cu siguranță ar trebui să ne gândim la niște proiecte care vor avea finanțare europeană în următoarea perioadă, cât și ceea ce am menționat mai devreme, dezvoltarea și implementarea parteneriatului public-privat”, a explicat Cătălin Vișan.

Parteneriatul public-privat, o ”cheie de lungă durată”

Potrivit acestuia, parteneriatele public-private ar putea deveni o sursă importantă de capital pentru România, mai ales în condițiile în care finanțările disponibile sunt mai limitate.

„Cred că aici poate să fie o cheie de lungă durată, care nu este în momentul de față în România, dar în celelalte state europene există și în toată lumea și ar fi un flux de capital pe care cred că încă nu putem să ne dăm seama cât de mare ar fi”, a spus directorul executiv al Concelex.

”Trebuie clarificată foarte bine legea”

Compania Concelex a construit deja un spital la Târgu Mureș, iar Cătălin Vișan consideră că mecanismul parteneriatului public-privat ar putea atrage în România și alte grupuri sau fonduri de investiții interesate de astfel de proiecte, inclusiv în domeniul medical.

„Cu siguranță și pentru spitale, pot fi și anumite lucrări de infrastructură. Nu știu dacă știți că cel mai mare pod din New York este un pod în parteneriat public-privat. Podul acela care leagă Brooklyn de New York este un parteneriat public-privat al unei firme spaniole. Deci, există peste tot în lume acest sistem și acest mecanism”, a continuat Cătălin Vișan.

Reprezentantul Concelex spune că, după încheierea PNRR, România are nevoie să clarifice cadrul legislativ pentru ca astfel de proiecte să poată fi dezvoltate.

„Având în vedere că în momentul de față nu sunt atât de multe finanțări, și s-a terminat PNRR-ul, practic ar trebui foarte clar clarificată legea și să se poată porni. Sunt convins că sunt foarte mulți investitori care ar veni să investească”, a concluzionat Cătălin Vișan.