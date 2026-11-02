Echipa UPB Drive Formula Student Team a fost premiată la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

1 minut de citit Publicat la 10:32 02 Noi 2026 Modificat la 10:32 02 Noi 2026

Echipa UPB Drive Formula Student Team, premiată de Antena 3 CNN. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul categoriei „România Inteligentă”, oferit de Banca Transilvania, a fost acordat echipei UPB Drive Formula Student Team, care a proiectat, construit și lansat prima mașină de curse funcțională din România.

Cu aproape 5 milioane de clienți, Banca Transilvania este lider în sistemul bancar românesc, performanță și încredere. Finanțează antreprenori, susține comunități și transformă ambițiile în reușite.

„Finanțăm atât prezentul, cât și viitorul, se pare. Aș vrea, înainte de toate, să felicit, în numele Băncii Transilvania, toți premianții din această seară și, mai ales, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru că susține și sprijină asemenea inițiative.

Așadar, trofeul „România Inteligentă” este oferit echipei UPB Drive Formula Student Team, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

UPB Drive Formula Student Team este o echipă de tineri ingineri care a proiectat, construit și lansat prima mașină de curse funcțională din România, realizată de studenți.

Proiectul îmbină ingineria auto, inovația tehnologică și pasiunea pentru motorsport, transformând cunoștințele teoretice în soluții inginerești reale. Această realizare demonstrează capacitatea noii generații de ingineri români de a dezvolta tehnologii performante și de a contribui la viitorul industriei auto”, a spus Anca Crăciun, director coordonator Private Premium Banking și Produse Retail la Banca Transilvania.

Premianții au transmis că „presiunea de a inova și de a îmbunătăți în fiecare an este destul de mare”.

„Presiunea de a inova și de a îmbunătăți în fiecare an este destul de mare și, de aceea, le mulțumesc colegilor mei, care în fiecare an muncesc să vină cu ceva nou la fiecare competiție. Mulțumim, de asemenea, și Politehnicii că ne sprijină pe parcursul evoluției noastre și mulțumim, în final, celor care ne oferă acest premiu”, a spus o membră a echipei.