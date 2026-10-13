4 minute de citit Publicat la 09:29 13 Oct 2026 Modificat la 09:29 13 Oct 2026

Conferința internațională Farma Conect 2026, organizată pe 20 octombrie la București, va reuni decidenți, farmaciști, medici și reprezentanți ai organizațiilor naționale și internaționale pentru a dezbate rolul farmaciei în sănătatea publică.

Într-un moment în care sistemele de sănătate din Europa se transformă rapid, iar presiunea asupra bugetelor de sănătate crește constant, România găzduiește un eveniment esențial pentru viitorul profesiei farmaceutice: Conferința Internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”.

Evenimentul aduce în față modul în care serviciile farmaceutice contribuie direct la reducerea cheltuielilor statului, în numeroase țări europene, prin activități de prevenție și screening care identifică problemele de sănătate ale pacienților înainte ca acestea să devină costuri majore pentru sistem.

Farma Conect este organizată de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR), sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România, în parteneriat media cu Antena 3 CNN, la 20 octombrie 2026, în București.

Conferința Farma Conect este o platformă de dialog public, dedicată consolidării rolului farmaciei și al farmacistului în politicile de sănătate publică, în scopul creșterii accesului pacienților la servicii esențiale, la prevenție, educare și informare – cea mai eficientă pârghie pentru reducerea costurilor și creșterea sustenabilității sistemului de sănătate.

Conferința va reuni decidenți, farmaciști, medici, companii farmaceutice și antreprenori, organizații naționale și internaționale, inclusiv Federația Farmaceutică Internațională (FIP), într-un format dedicat schimbului de experiență și prezentării modelelor de succes europene.

Bogdan Chiriac, Președintele AFFR / FPFR

„După sesiunea specială organizată în Parlamentul European în 2025, AFFR și FPFR își continuă misiunea de a sprijini evoluția profesiei și de a introduce în România bune practici validate la nivel international care valorifică farmacia și farmaciștii în politicile de sănătate publică, spre beneficiul pacienților.

Farma Conect va aduce în prim‑plan soluții pentru creșterea accesului pacienților la servicii esențiale, prevenție, educare și informare – direcții care, în întreaga Europă, contribuie la reducerea costurilor cu bolile prevenibile și la creșterea sustenabilității sistemelor de sănătate.

Credem cu tărie că farmacia comunitară este o infrastructură esențială de sănătate publică, iar farmacistul este unul dintre cei mai accesibili și de încredere profesioniști pentru pacient. La Farma Conect, vrem să transformăm ideile în inițiative concrete care să extindă rolul farmaciei în sănătate și să impulsioneze adaptarea serviciilor farmaceutice la nevoile comunității.”

Un forum internațional pentru toți profesioniștii din sănătate

Evenimentul va include sesiunea „Modele europene și bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice”, cu participarea unor reprezentanți ai organizațiilor de profil și profesioniști din Portugalia, Italia, Ungaria, Franța și Federația Farmaceutică Internațională (FIP).

Luís Lourenço, Vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale), Federația Farmaceutică Internațională (FIP)

„FIP acționează pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale lumii, sprijinind dezvoltarea forței de muncă farmaceutice, pe baza unor fundamente solide ale științelor farmaceutice și urmând cele mai bune practici.

FIP își propune să colecteze de la membrii noștri și să împărtășească către întreaga comunitate de membri programe de succes care pot fi folosite ca ghid și fundament pentru dezvoltarea practicilor farmaceutice avansate la nivel local, național și regional.”

Invitații internaționali ai conferinței vor prezenta modele de extindere a rolului farmacistului în prevenție și managementul bolilor cronice, integrare a serviciilor farmaceutice în strategiile naționale de sănătate, până la modelele de colaborare între farmacii, autorități și profesioniștii din sănătate și cum beneficiază comunitatea de acestea.

O agenda vastă, cu paneluri dedicate profesiei, serviciilor și mediului de afaceri

Farma Conect 2026 va include o sesiune de deschidere, o sesiune internațională și trei paneluri interactive moderate de Mihaela Tănase, Expert în Politici de Sănătate, care vor aborda teme esențiale pentru sectorul farmaceutic:

Profesia – Farmacistul, resursă nevalorificată în prevenție și managementul pacienților

Farmacia și serviciile farmaceutice – Farmaciile comunitare, infrastructură de sănătate publică de proximitate

Mediul de afaceri – Rolul farmaciilor în reducerea costurilor publice și sustenabilitatea economică a sectorului

Discuțiile vor evidenția atât provocările actuale – deficitul de personal, criza medicamentelor, presiunile economice și de reglementare – cât și oportunitățile reale de transformare ale sectorului farmaceutic, cu beneficii concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți.

Bolile prevenibile sunt astăzi una dintre cele mai mari poveri financiare pentru orice sistem de sănătate: hipertensiunea nediagnosticată, diabetul necontrolat, riscul cardiovascular crescut, obezitatea infantilă, afecțiunile respiratorii recurente. Multe dintre aceste probleme pot fi depistate timpuriu în farmacie, prin servicii de evaluare, monitorizare și consiliere. Fiecare caz identificat la timp înseamnă mai puține internări evitabile, mai puține complicații și, implicit, costuri mai mici pentru bugetul public.

Farma Conect își propune să genereze idei și acțiuni concrete, care să contribuie la:

· integrarea farmaciștilor și farmaciilor în politicile de sănătate pulbică

· reducerea costurilor statului prin prevenție și managementul bolilor cronice

· îmbunătățirea percepției publice și a interesului față de profesia de farmacist

· creșterea ratei de vaccinare prin extinderea și decontarea serviciilor în farmacii,

· diminuarea impactului deficitului de medicamente,

· crearea unui mediu de afaceri predictibil și sustenabil pentru sectorul farmaceutic.

Un eveniment pentru toți cei care cred în viitorul profesiei și o susțin

Farma Conect este mai mult decât o conferință: este un spațiu de colaborare, un laborator de idei și acțiune și un punct de întâlnire pentru profesioniștii care cred în rolul strategic al farmaciei în sănătatea publică.

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Pentru detalii și înscriere, vizitați: https://asociatiafarmaciilor.ro/portfolio-items/conferinta-farma-conect/