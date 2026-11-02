Fundația Hope and Homes for Children a câștigat premiul „Ambasadorii Schimbării” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

Nicoleta Marcu, director de strategie și dezvoltare Hope and Homes for Children. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Ambasadorii Schimbării”, oferit de Kaufland, a fost acordat Hope and Homes for Children, pentru campania „Niciodată orfelinate”.

Cu peste 18.000 de angajați și peste 2.500 de furnizori români, Kaufland susține economia locală și investește în comunități, pentru că adevăratul său succes se măsoară și în cifre, dar și în șansele pe care le creezi. Câștigătorul a fost anunțat de Valer Hancaș, Corporate Affairs and Communication Director Kaufland România și Moldova.

„Câștigătorul, în mod evident, cred că mulți dintre noi deja și-au dat seama, este Hope and Homes for Children”, a spus Harcaș.

Nicoleta Marcu, director de strategie și dezvoltare Hope and Homes for Children, a spus că „Niciodată orfelinate” este o campanie despre „adevăr, regret și promisiune”.

„Inima bate tare, așa se simte. Crește să facă loc fiecărui copil dintre cei 12 care trec pragul unei case familiale. Și e așa, o stare de liniște că, în sfârșit, am dus la capăt o muncă ce uneori durează ani de zile pentru o casă familială, dar care, pentru alți zeci de ani, va însemna un trai un pic mai bun pentru copiii care oricum au început viața asta greu, au început-o în lipsa părinților.

«Niciodată orfelinate» este o campanie despre adevăr, regret și promisiune. Adevărul este că orfelinatele nu au fost un loc bun pentru copii. Regretul este că au trăit atât de greu în aceste locuri și că ne-a luat atât de mult timp să îi mutăm de acolo. Iar promisiunea este că nu vom mai permite noi, ca țară și ca societate, ca vreodată acest coșmar al instituționalizării să i se mai întâmple vreunui copil de aici.

Și mulțumesc, Valer! Mulțumesc pentru ceva ce este, de fapt, în spatele acestui premiu. Mai bine de 10 ani în care noi și echipele noastre am petrecut timp, ne-am sfătuit, am dezbătut idei, ne-am încurajat în momentele grele și am găsit soluții. Am găsit soluții și am făcut-o pentru că împărtășeam același crez, atât la nivel personal, cât și la nivel organizațional.

Și vreau să profit de scena asta frumoasă ca să îți împărtășesc ceva ce nu ți-am spus niciodată. Pentru noi, să avem ca partener cel mai mare și puternic retailer din România a fost deopotrivă o mândrie și o responsabilitate, pentru că ne-ați ambiționat și am muncit și mai tare să vină ziua în care ne vom așeza la masă, cum o facem periodic, și vom reprezenta cea mai apreciată organizație din România. Voi, în lumea businessului, noi în lumea binelui.

Și am făcut asta pentru că ne-au unit copiii. Și să știți că acești copii au o superputere: ne fac să fim în stare de orice pentru ei. Cu adevărat, mutăm munții”, a spus Nicoleta Marcu, la primirea premiului.