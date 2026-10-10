Gala „Smart Winner of Urban Mobility”. Opt proiecte inovatoare au fost premiate pentru soluții dedicate orașelor viitorului

2 minute de citit Publicat la 19:10 10 Oct 2026 Modificat la 19:10 10 Oct 2026

Opt proiecte au fost premiate la Gala „Smart Winner of Urban Mobility”. Sursă foto: Facebook - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Inițiativele inovatoare din administrația energie, mobilitate, infrastructură și tehnologii au fost premiate la Gala „Smart Winner of Urban Mobility”, organizată la Salonul Auto București. Opt proiecte și organizații au primit recunoaștere pentru soluții care contribuie la orașe mai inteligente și o mobilitate mai eficientă.

Cine sunt oamenii și proiectele care vor să schimbe în bine orașele în care trăim? Opt proiecte care oferă soluții și creează orașe cu o infrastructură inteligentă și mobilitate orientată către nevoile viitorului au fost premiate la Gala „Smart Winner of Urban Mobility”, prezentată de colegii noștri Ana Iorga și Andrei Tomescu.

„Smart urban Mobility nu e doar un concept, este o viziune integrată despre cum ar trebui să arate un oraș modern, cu vehicule electrice care coexistă armonios cu pietonii și cu cicliștii cu semafoare inteligente, cu aplicații digitale care ne ajută să ne planificăm deplasările”, a declarat Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Violeta Boierescu, directoarea departamentului de asistență integrată și purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sectorului 4:

„Mulțumim foarte mult pentru această recunoaștere, ne responsabilizează și ne onorează ca de fiecare dată”.

Ioana Gâtlan, economist:

„Mă bucur că reprezint Aveuro. Suntem bucuroși să participăm la Smart Urban Mobility și, în același timp, suntem foarte recunoscători pentru că munca echipei noastre este recunoscută”, a declarat Ioana Gâtlan.

Cezar Tobă, Sales Manager la „amparcat.ro”, susține că echipa își dorește ca soluția dezvoltată să simplifice activitatea administrațiilor locale și să le facă viața mai ușoară șoferilor.

„Ne bucură să vedem că munca echipei noastre este și apreciată și, totodată, că putem să contribuim și noi cu o soluție modernă pentru mobilitatea urbană. Sperăm ca în continuare să facem munca mai ușoară administrației locale și, totodată, să ușurăm viața șoferilor și utilizatorilor”, a declarat Cezar Tobă.

Sorin Rădăcineanu, organizator al Salonului Auto București, a mulțumit partenerilor care au contribuit la dezvoltarea evenimentului Smart Urban Mobility.

„Vă mulțumim frumos. Ne onorează acest premiu. În primul și în primul rând, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri care în 2 ani împreună punem baza a Smart Urban Mobility în cadrul Salonului Auto București și cu ajutorul dânșilor reușim să facem și ținem această gală”, a declarat Sorin Rădăcineanu.

Adrian Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, a subliniat că premiul reprezintă o recunoaștere a muncii întregii echipe și a contribuției acesteia în domeniul inteligenței artificiale.

„Mulțumesc pentru această decernare de premiu. Este o recunoaștere a ceea ce facem, este o recunoaștere a meritelor pe care le avem.

E o echipă întreagă. Eu eu doar reprezint și da, se vede că vine ca o recunoaștere a faptului că am pus România pe harta inteligenței artificiale”, a declarat dr. inginer Adrian Victor Vevera, cercetător științific gradul 1 și directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Smart Orban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfășoară până duminică, cu noi activități inedite în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2026.