Impactul real al impozitului minim: concedieri, credite pentru taxe și prețuri mai mari

Măsura a adus doar 2,6 miliarde de lei la buget, iar mediul de afaceri a fost puternic afectat. Foto: Getty Images

Concedieri, mii de oameni rămași fără locuri de muncă, scumpiri la raft și companii românești împinse în pragul falimentului. Acestea sunt efectele impozitului minim pe cifra de afaceri, aplicat deja de 2 ani în România. Specialiști în fiscalitate, dar și reprezentanții mediului de afaceri susțin că această taxă a generat pierderi semnificative pentru firmele românești, deși a fost concepută inițial pentru a viza multinaționalele. Acum, discuțiile privind eliminarea sau înlocuirea acestui impozit au fost reluate.

Companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro datorează un impozit minim de 1%, aplicat veniturilor totale ajustate. Acest impozit special a fost introdus de Guvern în urmă cu 2 ani, cu scopul de a strânge mai multe venituri la bugetul de stat.

„Sunt niște barbarisme fiscale care ne scot de pe radarul investitorilor. Niciun investitor sănătos la cap nu va investi într-o țară în care plătește un impozit înainte să facă profit. Se duce în altă parte. Capitalul e precum căprioara: nu stă la bătaie, se duce acolo unde este confortabil. În momentul în care simte pericol, pleacă”, a explicat Gabriel Biriș – Avocat, Fondator The Tax Institute.

Rezultatele au fost însă sub așteptări. Măsura a adus doar 2,6 miliarde de lei la buget, iar mediul de afaceri a fost puternic afectat. Impozitul minim pe cifra de afaceri înlocuiește, de fapt, impozitul pe profit clasic. În aceste condiții, unele companii sfârșesc prin a plăti sume chiar și duble, deși profitabilitatea lor este redusă. Iar, ca orice taxă care se propagă în întreaga economie, costul se transmite mai departe pe lanțul comercial și ajunge, în final, să fie suportat chiar de consumator.

„Realitatea arată înspăimântător. Vedem companii care, de fapt, plătesc față de cota de 16%, ajungând chiar la 60, 70 sau chiar 80% impozit, cu anumite cazuri punctuale în care, deși sunt pe pierdere, plătesc sume de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro. Faptul că vedem inflație, faptul că vedem creșteri de prețuri – unul dintre motivele principale este chiar acest IMCA”, este de părere și Dan Manolescu – Președinte Camera Consultanților Fiscali.

„În sectorul distribuției de bunuri au fost dați afară între 1.500 și 2.000 de oameni. Am investit ani de zile, iar acum, pentru a nu închide firma, avem următoarele opțiuni: dăm afară oameni, eficientizăm costurile, eficientizăm portofoliul, cu efect asupra producătorilor”, a concluzionat Ovidiu Gheorghe – Director Executiv, Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România.

Despre efectele acestui impozit și posibilele soluții de corectare s-a discutat în cadrul conferinței naționale Income Magazine Corporate, organizată de Antena 3 CNN.