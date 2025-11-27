Cum poate fi îmbunătățit accesul la tratamente în România. Peste 350 de specialiști din sănătate, față în față la un eveniment

2 minute de citit Publicat la 19:04 27 Noi 2025 Modificat la 19:05 27 Noi 2025

Comunicarea dintre farmacist, medicul de familie și specialist, esențială pentru ca pacientul să primească îngrijirea corectă la timp. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un proiect inițiat de o rețea de farmacii din țară a reunit peste 350 de specialiști din domeniul sănătății, la un eveniment dedicat identificării de soluții eficiente pentru prevenție și tratamentul diferitelor afecțiuni. Cei prezenţi au discutat şi despre accesul pacienților la tratamente corecte și la servicii medicale adecvate.

Un invitat special al evenimentului a fost colonelul doctor Valeriu Gheorghiță, care a atras atenția că românii ajung la medic, de obicei, doar atunci când sunt deja bolnavi.

Legat de accesul la serviciile de prevenţie, care nu este foarte facil, colonelul doctor Valeriu Gheorghiță a spus: "Eu cred că şi neîncrederea, şi deficienţele de educaţie sanitară, cu siguranţă, sunt factori care contribuie, dar, foarte probabil, că nu ştim care e ponderea pe care o atribuim acestor fapte".

Nu avem, în mod obișnuit, reflexul de a merge la medic pentru verificări periodice – ajungem doar când suntem bolnavi si suferim. Rolul prevenției este foarte important.

În întâlnirea medicilor specialiști, a medicilor de familie și a farmaciștilor din Prahova și Dâmbovița s-a discutat pe larg despre rolul fiecăruia în circuitul de prevenție.

"Mi-am dorit şi îmi doresc să pot să aducem împreună toţi profesioniştii din sănătate: medici, farmacişti, reprezentanţi ai autorităţilor, astfel încât comunicarea şi bunul mers al lucrurilor în zona de prevenţie şi în zona de colaborare să fie din ce în ce mai fluente", a declarat Răzvan Munteanu, inițiator proiect şi vicepreședinte la Asociația Farmaciștilor din România, pentru Antena 3 CNN.

La întrebarea "Care a fost nevoia reală pentru pacienţi, până la urmă, în tot acest circuit?", Răzvan Munteanu a răspuns: "A fost întotdeauna, probabil, o problemă faptul că nu am ajuns la aceeaşi masă şi în evenimente în care să fim conştienţi din ce în ce mai mult, pentru că acest lucru aduce un mare bine pacienţilor; sincronizarea noastră şi comunicarea fac bine pacientului".

Potrivit specialiștilor, rolul farmacistului trebuie reevaluat, întrucât de la farmacie pornește totul. Farmacistul este primul care poate orienta pacientul: fie îi oferă informațiile de bază, fie îl trimite către medicul de familie, care la rândul lui decide dacă este necesar consultul unui specialist.

"Extrem de important în prevenţie este nucleul de comunicare între noi, medicii. Şi, aici, mă refer: medic de familie, medic specialist, dar nu numai; aici intervine şi pacientul şi, nu în ultimul rând, farmacistul, care, aş spune eu, are un rol esenţial – este liantul dintre medici şi pacienţi, este cel care duce la bun sfârsit actul medical.

Farmaciştii sunt cei care, de fapt, transformă temerile noastre de pacienţi în convingeri, se luptă cu automedicaţia", a explicat Simona Popescu, medic ORL, pentru Antena 3 CNN.

"E clar că este cea mai importantă echipa. Echipa înseamnă: medici de familie, doctori de toate alte specialităţi, farmacişti, chiar laboratoare, şi laboratoare nu numai de analiză, dar şi cele de imagistică.

Deci, colaborarea între toţi medicii, împreună cu farmaciştii, este echipa care face să fie lucrurile bune", a declarat Mihaela Petrovici, președinte Colegiul Medicilor Prahova, potrivit sursei citate.

Concluzia evenimentului a fost clară: prevenția trebuie să devină o practică firească, iar comunicarea dintre farmacist, medicul de familie și specialist este esențială pentru ca pacientul să primească îngrijirea corectă la timp.