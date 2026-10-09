Microbuze electrice produse în România. Soluția care poate reduce costurile transportului

Costurile de exploatare reprezintă un mare avantaj al vehiculelor electrice. Foto: Aveuro / Facebook

Cum reducem poluarea din trafic, ce surse de energie folosim și cum ne ajută tehnologia să ne deplasăm mai ușor prin oraș? Sunt întrebări aflate în prim-plan de Vinerea Verde, la cel mai mare eveniment auto din România, organizat la Romexpo până pe 11 octombrie.

Conferințele organizate de Salonul Auto București în parteneriat cu Antena 3 CNN au devenit un reper al evenimentului. Pe lângă standurile marilor producători, organizatorii pun accent pe sustenabilitate, inovație și soluții concrete pentru mobilitatea viitorului.

Printre acestea se numără și microbuzele electrice produse în România de compania Aveuro. Vehiculele pot fi o alternativă pentru zonele urbane în care autobuzele de mari dimensiuni sunt greu de utilizat, dar și pentru conectarea localităților rurale cu orașele.

Costurile de exploatare reprezintă un alt avantaj al vehiculelor electrice, în condițiile în care prețul carburanților continuă să fie o preocupare pentru operatorii de transport.

„Într-adevăr, atunci când vorbim despre costurile de operare pentru microbuzele electrice și, în general, pentru autovehiculele electrice, vorbim despre costuri foarte reduse. Mentenanța se face, în unele cazuri, probabil o dată la doi ani. În ceea ce ne privește, lucrăm cu platforme consacrate pentru transformarea acestor vehicule.

Ne dorim să ne adresăm și zonelor mai greu accesibile, cum sunt centrele orașelor, unde autobuzele mari, de 12 metri sunt foarte greu de utilizat. Pe de altă parte, vrem să conectăm mediul rural cu cel urban, unde traseele sunt mai lungi și necesită mai mult timp.

Revenind la mentenanță, vedem cu toții situația actuală: prețul la pompă este foarte ridicat, iar combustibilul devine tot mai scump. Avem și exemple de bune practici din alte țări, de la clienți pe care i-am vizitat recent și care ne-au arătat că trecerea la electric poate schimba semnificativ costurile”, a declarat Cătălin Zamora, director de marketing în cadrul companiei românești Aveuro.

Compania se pregătește și pentru o nouă etapă de dezvoltare. În paralel cu mutarea într-o fabrică nouă din județul Prahova, planificată pentru finalul lunii februarie, producătorul lucrează la dezvoltarea unui șasiu electric de 12 metri, destinat transportului urban.

„Suntem în plin proces de tranziție și de relocare. Dezvoltăm o nouă fabrică în Prahova, unde ne vom muta la finalul lunii februarie, iar, în paralel, lucrăm la dezvoltarea unui șasiu electric de 12 metri pentru transportul urban.

În momentul de față, achiziționăm șasiuri de la un producător italian, iar apoi începem construcția, întregul proces desfășurându-se în cadrul companiei”, a concluzionat Cătălin Zamora.