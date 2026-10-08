O zi dedicată siguranței rutiere la Smart Urban Mobility. Sute de copii învață cum să se protejeze și să-i ajute pe ceilalți

Smart Urban Mobility aduce astăzi în fața publicului o zi dedicată educației, responsabilității și grijii față de ceilalți. Foto: Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, siguranța rutieră este o prioritate. În colaborare cu SABIF, MAI și Academia Titi Aur, sute de elevi din București, Ilfov și Alexandria învață cum să devină șoferi sau pietoni mai responsabili și cum să se protejeze atunci când sunt pe două roți.

Organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, Smart Urban Mobility aduce astăzi în fața publicului o zi dedicată educației, responsabilității și grijii față de ceilalți.

Adrian Terentiac, asistent la Ambulanța București-Ilfov și Ioana, voluntar la Ambulanță, sunt trainerii care astăzi îi vor învăța pe copii cum să se deplaseze în siguranță și cum să reacționeze în situații de urgență.

„Prima oară, un copil ar trebui să se gândească la siguranța sa și imediat după aceea la siguranța celor din jur. Să poarte echipament de protecție, cască, cotiere, genunchiere, deoarece lucrurile pot degenera foarte rapid. În câteva secunde poți să ajungi de la o plimbare absolut minunată la un incident medical major. Și nimeni nu vrea acest lucru. Mai ales noi, care, din păcate, trebuie să mergem să ajutăm. Nu că nu vrem, ci pentru că am vrea ca ei să poată avea o viață sănătoasă, normală, fără traume medicale”, a explicat Adrian Terentiac.

Lecțiile sunt și despre primul ajutor, pe care copiii îl pot acorda în situații de urgență, chiar dacă nu au pregătire medicală.

„Astăzi o să vorbim și despre ce înseamnă primul ajutor, cum îl poate acorda absolut oricine, fără niciun fel de pregătire medicală și cu un minim de echipamente, adică ceea ce poate să facă absolut orice persoană, indiferent de vârstă, pentru a proteja viața sa și, mai ales, pe a celor din jur”, a continuat Adrian Terentiac.

Ziua dedicată siguranței rutiere va avea și o componentă practică. Academia Titi Aur pregătește demonstrații și exerciții pentru copii, inclusiv cu vehicule speciale prin care aceștia pot învăța noțiuni de bază despre condusul responsabil, dar și cu un dispozitiv care simulează răsturnarea unei mașini și efectele unui astfel de accident.

Prin aceste demonstrații, organizatorii vor să le arate copiilor, într-un mod cât mai concret, cât de importantă este responsabilitatea în trafic și cât de repede se poate transforma o situație obișnuită într-una periculoasă.