România, de trei ori peste media UE la cancerul de col uterin

Apel al autorităților și experților privind necesitatea implementării planului de eliminare a cancerului de col uterin din România. Pentru a grăbi drumul în această direcție, avem nevoie de acțiuni concrete care să urmărească creșterea ratei de vaccinare, screening-ul, dar și accesul la terapiile moderne. Incidența bolii este de aproximativ 36 de cazuri la 100.000 de femei, de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Deși pare ireal, zilnic cinci femei din țara noastră mor din cauza acestei boli. Pentru a schimba această situație îngrijorătoare, Antena 3 CNN a organizat conferința națională „Protecție pentru generațiile viitoare. România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”.

Cel puțin nouă femei din țara noastră află în fiecare zi că au cancer de col uterin, una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare. Cu toate acestea, țara noastră și Bulgaria sunt codașele Europei la vaccinarea împotriva infecției cu HPV.

„În continuare avem în România trei din patru fete de 15 ani nevaccinate, care vor intra în următoarea perioadă a vieților nevaccinate și poate nu vor face niciodată acest catch-up, nu vor primi niciodată vaccinuri și vor fi expuse la acest virus și vor putea să facă cancer de col uterin”, a declarat Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România.

Pentru a atinge țintele de vaccinare, screening și tratamente asumate la nivel global prin strategia Organizației Mondiale a Sănătății, țara noastră are nevoie de mai mulți medici vaccinatori, iar în acest sens mai avem o barieră de înlăturat, atrag atenția experții.

„Această sancțiune trebuie aplicată în momentul în care medicul de familie sau medicul de orice altă specialitate refuză vaccinarea. Însă nu putem sancționa medicii de familie, poate că aceasta este nuanța pe care trebuie să o înțelegem. Nu putem sancționa pentru că pacientul nu dorește, în absența unei obligativități din partea pacientului, dar în rest, total de acord. În momentul în care avem un medic de familie care spune că nu trebuie să te vaccinezi, indiferent despre ce vorbim aici, lucrurile sunt inacceptabile”, este de părere și Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Vicepreședinte SNMF, Coordonator al Grupului de Vaccinologie.

Un rol important în prevenție îl are educația în rândul tinerilor.

„Posibilitatea de a introduce în curriculumul elevilor o disciplină educație pentru sănătate sau module care să abordeze prevenția diverselor boli în cadrul disciplinelor obligatorii existente. Această activitate se poate suplimenta prin activități desfășurate împreună cu Colegiul Medicilor, prezentări care au loc în cadrul Săptămânii Altfel în școli și, bineînțeles, și la nivel de universitate. Sunt multiple forme prin care putem interveni pentru a educa din timp tânăra generație, astfel încât să diminuăm sau chiar să eliminăm pe viitor această problemă”, a explicat Mihai Dimian, ministrul Educației.

Planul european de combatere a cancerului vizează eliminarea cancerului de col uterin până în 2030. Pentru asta este nevoie de scăderea incidenței la patru cazuri noi la 100.000 de femei.

„Mi-aș fi dorit să nu mai aud că așteptăm să vedem noul ministru ce va spune sau noua viziune politică. Sănătatea trebuie depolitizată. Ar trebui ca niște măsuri care se iau pe sănătate, niște planuri care se fac pe sănătate să nu înghețe în momentul în care se schimbă Guvernul”, a concluzionat Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România.

Soluțiile și măsurile urgente au fost conturate în cadrul conferinței naționale „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”. În cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN, a fost lansat White Paper, care propune o foaie de parcurs cu pași concreți pentru eliminarea cancerului de col uterin în România.