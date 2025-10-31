România, pe drumul digitalizării și al modernizării feroviare: autorități și experți cer coerență, dialog și reducerea birocrației

Participanții la conferință au căzut de acord că modernizarea infrastructurii feroviare nu poate fi realizată fără o viziune strategică, dialog instituțional și predictibilitate financiară. Foto: Antena 3 CNN

Digitalizare, trenuri de mare viteză, extinderea rețelei de metrou, conectarea căilor ferate cu porturile și integrarea trenurilor în lanțul logistic național și internațional – acestea sunt doar câteva dintre temele și proiectele care pot apropia „în viteză” sectorul feroviar din România de infrastructura viitorului.

Autorități, experți, operatori și investitori au dezbătut azi cele mai importante direcții strategice pentru transportul feroviar, în cadrul Conferinței „Viitorul Transportului Feroviar din România”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine.

Printre temele centrale s-au numărat digitalizarea și eficientizarea procedurilor de autorizare, precum și reducerea birocrației în sistemul feroviar.

Metroul bucureștean, la standarde europene

În contextul discuțiilor despre întârzierile în autorizarea și certificarea trenurilor de metrou, Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), a subliniat că Bucureștiul poate fi mândru de rețeaua sa de transport subteran, comparabilă cu cele din marile capitale europene:

„Aș vrea să revin puțin la metrou și trebuie să recunoaștem totuși că, dacă nu ne putem lăuda cu transportul public de călători, cu metroul bucureștean putem să ne comparăm cu orice metropolă din Europa. Cred că am mers toți cu metroul în alte capitale și metroul bucureștean poate fi comparat, chiar și cu aceste probleme pe care le discutăm noi aici.”

În privința blocajelor birocratice care afectează procesul de certificare, Mihai Barbu a subliniat importanța comunicării între instituțiile implicate:

„Să vă răspund la întrebare: bineînțeles, la fel cum am spus și anterior, să ne punem la masă toți, pentru că eu am observat și noi avem aceleași constrângeri de care spunea domnul Stanciu, dar atunci când vorbim – atunci când sunt la telefon directorii de la celelalte entități, de la AFER, AGIFER, ASFR – lucrurile se rezolvă și intră pe făgașul normal. Deci important este să avem dialog între noi. Eu sunt convins că vom avea acest lucru.”

Comasarea companiilor feroviare – soluție pentru reducerea birocrației?

În cadrul conferinței, ministrul Transporturilor a anunțat că are în plan comasarea companiilor și societăților feroviare din subordinea Ministerului, măsură care ar putea reduce birocrația și ar eficientiza cheltuielile publice în domeniu.

Totuși, propunerea a stârnit reacții prudente din partea mediului privat. Sorin Chinde, vicepreședinte GRAMPET Group, a avertizat că o astfel de reorganizare trebuie făcută cu atenție, invocând exemplul Germaniei:

„Necunoscând detaliile care stau la baza acestei decizii, nu mă pot pronunța, dar aș vrea să spun că, de exemplu, în Germania, DB Cargo, care a funcționat în cadrul unui astfel de holding, tocmai s-a separat, la presiunea Uniunii Europene și, bineînțeles, la presiunea jucătorilor privați care au acuzat transferuri de bani de la bugetul de stat către operatorul de marfă, în special pentru achiziții moderne de material rulant.”

România – între reformă, investiții și dialog

Participanții la conferință au căzut de acord că modernizarea infrastructurii feroviare nu poate fi realizată fără o viziune strategică, dialog instituțional și predictibilitate financiară.

România are o șansă unică de a-și transforma rețeaua feroviară într-un sistem modern, conectat la standardele europene – dar acest drum presupune nu doar investiții, ci și coerență administrativă și colaborare între instituțiile cheie din domeniu.