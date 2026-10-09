Siguranța rutieră în prim-plan la Salonul Auto București. Sute de elevi, implicați în activități interactive

Elevii de gimnaziu din București și Ilfov au învățat la Smart Urban Mobility cum să fie mai responsabili în trafic. Foto: Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București & Accesorii, joi a fost Ziua Siguranței Rutiere. În colaborare cu SABIF, MAI și Academia Titi Aur, organizatorii le-au oferit sutelor de elevi din București și Ilfov lecții despre cum să fie șoferi și pietoni mai responsabili și cum să se protejeze atunci când circulă pe două roți.

Elevii de gimnaziu din București și Ilfov au învățat la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, direct de la fostul pilot român de raliuri și campion național Titi Aur, cum să fie mai responsabili în trafic.

„Atenție foarte mare la ce vi se poate întâmpla! Ceva foarte grav se poate întâmpla când treceți strada și sunt mai multe benzi. Mașinile de pe prima bandă opresc și sunteți tentați, dacă au oprit, să traversați fără să vă mai uitați. Trebuie să vă uitați și la banda a doua și la banda a treia. Pe fiecare bandă, dar și printre benzi, poate să vină o motocicletă sau o trotinetă.

În viața reală nu e ca pe calculator. Când nu ți-a ieșit un joc, dai reset și o iei de la capăt. În viața reală nu e așa”, a fost una dintre lecțiile transmise de Titi Aur celor mici.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a făcut o demonstrație de prim ajutor, iar polițiștii rutieri i-au învățat pe copii ce înseamnă siguranța rutieră.

„Pentru noi, Ziua Siguranței Rutiere este în fiecare zi, iar copiii reprezintă, bineînțeles, o prioritate în fiecare zi.

Alături de școală, printr-un parteneriat interinstituțional consolidat, desfășurăm o serie de activități care vizează combaterea principalilor factori de risc rutier specifici vârstei fragede a copiilor”, a explicat comisarul-șef Aurelian Călineasă, director adjunct al Direcției Rutiere.

Cei mici au avut ocazia să experimenteze simulatoare, să se plimbe cu mașini și să vadă cum arată autospecialele folosite de oamenii legii.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, continuă vineri cu conferința „Vinerea Verde” și gala „Smart Winners of Urban Mobility”.

Vizitatorii pot participa la eveniment până duminică inclusiv.