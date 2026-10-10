Smart Urban Mobility. Cum pot universitățile să schimbe viața în orașe. Ideile prezentate de studenții la Universitatea de Vest

La Smart Urban Mobility este Ziua Universităților din România

Cercetarea și educația stau la baza construirii unui viitor sustenabil în marile aglomerări urbane. La Smart Urban Mobility este Ziua Universităților din România. Studenți și profesori prezintă analize de proiecte din mediul academic, cu impact asupra comunității. Este a cincea zi la cel mai mare eveniment auto din Romania, organizat de Salonul Auto & Accesorii București, în parteneriat cu Antena 3 CNN. Un eveniment ce invită publicul la expoziții, conferințe, workshopuri intersante despre mobilitate în orașele viitorului.

Alexandra Petcu, director de inovare la Institutul de Cercetare Avansată de la Universitatea de Vest din Timișoara: "Proiectul GLU reprezintă inițiativa prin care conectăm elementele legate de inovare sustenabilă cu comunități, cu zona de cercetare aplicativă și cu antreprenoriat, dedicat studenților, care implică în mod direct."

Ideea a pornit de la studenții de la psihologie, cărora li s-au alăturat cei de la biologie și de la geografie, care au ținut cont și de părerea cetățenilor, ca să aibă feedback real de la cei care ar putea să beneficieze.

Alexandra Petcu: "Avem exemplul Grădinii Urbane al Universității de Vest, care a fost despre a înțelege felul în care omul interacționează cu mediul în care se află și asta influențează starea de bine și performanța în mediul academic, școlar sau profesional. Proiectul a fost ulterior transferat în rețeaua Școlilor Verzi. Învățăm din aceste inițiative, aducem laolaltă din ce în ce mai multe domenii. Colegii noștri de la arteîn zona de design de produs, au integrat componenta de ergonomie și au creat o bicicletă care a fost lăudată și a primit premiul European pentru design anul trecut, la European intelectul proper office.

Echipe de la Universitatea de Vest din Timișoara participă la diverse competiții, competiții internaționale pe care care implică nu doar studenții și cercetătorii, ci și elevii sau cetățenii pe care aceștia îi mentorează.

Chiar la momentul acesta, echipa noastră de robotică este în Coreea de Sud, au venit din Mexic, au câștigat premii. Oriunde merg, câștigă premii în continuare, ceea ce ne arată că ceea ce se întâmplă la universitate este relevant nu doar teritorial, nu doar național, ci și la nivel european și global. Urmărim impactul, activită, activităților și acțiunilor pe care le-am inițiat, pentru că este important să tratăm proiectele nu ca pe niște insule izolate care încetează odată cu finanțarea."

1500 de studenți de la Universitatea de Vest din Timișoara parcurg cursuri de antreprenoriat. Fiecare specializare în anul terminal, indiferent de domeniu, are lecții, cursuri de antreprenoriat.