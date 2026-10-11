Smart Urban Mobility. Elevii din Galați au creat un sistem inteligent alimentat care poate detecta cutremure și incendii

Cel mai mare eveniment auto din România se încheie astăzi cu o zi dedicată roboticii și noilor tehnologii. Școli și universități de top își prezintă proiectele pentru transportul viitorului. Timp de 6 zile, Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București, a adus în prim-plan inovații, conferințe și soluții moderne pentru mobilitatea urbană. Elevii din Galați au dezvoltat un sistem inteligent pentru monitorizarea și controlul condițiilor dintr-un laborator, folosind energie solară, senzori și o placă programabilă.

Proiectul AEGIS poate monitoriza parametri precum umiditatea și vibrațiile și include funcții de alertare în cazul unor situații precum incendiile sau cutremurele.

De asemenea, acesta nu a fost conceput exclusiv pentru laboratoare. Elevii spun că sistemul ar putea fi adaptat și pentru sere sau alte spații agricole, unde condițiile de mediu trebuie menținute cât mai stabile, dar și pentru anumite încăperi din infrastructura urbană.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN. „Să facem o mică demonstrație și să ne explicați pe rând fiecare componentă la ce folosește”

Elev: „Noi ne-am gândit să fie ceva verde, să folosim energia verde, așa că avem un panou solar care alimentează un powerbank, un UPS, așa se numește, la care este conectat un modul SP-32.

În acest modul SP-32 noi am putut încărca un cod și să conectăm mai mulți senzori și mai multe actuatoare ca să păstrăm parametrii din interior la un nivel normal.”

Ioana Ciobanu: „În continuare cine lucrează aici? Practic ne ajută toți acești senzori să avem aceste condiții optime, nu?”

Elev: „Exact, și elementul de noutate pe care îl aducem noi, pentru că mai sunt și alte laboratoare care să zicem că sunt controlate într-un mod optim folosind inteligența artificială. Noi am luat experiența noastră din astronomie și am transpus-o în acest proiect.

Modulul SP calculează locul în care se află exact, latitudine și longitudine, și folosind aceste date și coordonatele solare, determină exact unghiul de incidență pe care îl are asupra ferestrelor din laborator, lucru care ne permite să nu mai folosim energie și să aclimatizăm laboratorul folosind strict lumina solară și energia solară, folosind această jaluzea motorizată, aici avem un senzor de infraroșu. El în momentul de față detectează încăperea și nu detectează că primește lumina solară, dar în momentul în care pun mâna reflectă infraroșu și închide instant jaluzeaua pentru a păstra condițiile din laborator optime.

De asemenea, placa este pe 32, este conectată la wi-fi și avem pe laptop sau pe orice alt dispozitiv integrate parametru primit de la senzori îl avem aici afișat”.

Ioana Ciobanu: „Care mai sunt coordonatele pe care ni le afișează?”

Elev: „Umiditate. De asemenea, avem și în cazul unui cutremur, vibrații pe care le detectează. Avem și statusul ventilatoarelor pentru că el este făcut special să se aclimatizeze cu ventilatoare și se pot activa cu aceste butoane de aici sau remote din calculator.

De asemenea, modul AEGIS are și alarmă integrată prin niște butoane de alarmă în cazul unui incendiu care pornește ventilatorul și de tot aerul afară ca să nu întrețină arderea sau în cazul unui cutremur care închide ușa și protejează, armează într-un fel laboratorul”.

Ioana Ciobanu: „La ce ar putea să servească proiectul vostru, cum am putea să vedem un viitor concret, proiectul vostru pus în practică? De ce e bun pentru noi?”

Elev: „Proiectul nostru a fost gândit nu numai pentru a fi implementat într-un laborator, ci și într-o seră, în general în agricultură, unde cred că toată lumea știe că condițiile variază destul de mult și ne-am gândit că proiectul nostru poate ajuta la menținerea condițiilor respective constante. De asemenea, ne-am gândit și în încăperi, cum ar fi stația de metrou”.