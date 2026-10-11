Smart Urban Mobility. O elevă pasionată de robotică de la vârsta de 6 ani proiectează astăzi roboți de la zero: „Vor ajuta la orice”

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București proiectează roboți de la zero. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty Images

Cel mai mare eveniment auto din România se încheie astăzi cu o zi dedicată roboticii și noilor tehnologii. Școli și universități de top își prezintă proiectele pentru transportul viitorului. Timp de 6 zile, Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București, a adus în prim-plan inovații, conferințe și soluții moderne pentru mobilitatea urbană. Echipa Quantum Robotics de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București proiectează roboți de la zero. O elevă din cadrul echipei a mărturisit că pasiunea pentru LEGO a ajutat-o să descopere robotica încă de la vârsta de 6 ani.

Tânăra a povestit, la Smart Urban Mobility, că interesul pentru acest domeniu a crescut treptat, pe măsură ce proiectele au devenit tot mai complexe.



Elevă: „Eu de la vârsta de 6 ani mi-am descoperit pasiunea pentru robotică și mi-am dat seama chiar de la o vârstă mai mică că mă pasiona foarte mult LEGO și atunci, practic, pe parcursul anilor, LEGO a devenit din ce în ce mai complicat până când ajungem să dezvoltăm genul ăsta de roboți și sunt foarte fericită ca fată să pot să fac parte din echipa de hardware și să lucrez alături de colegii mei ca să putem dezvolta roboți”.

Ioana Ciobanu: „Ce presupune lucrul hardware,? Adică la ce lucrați exact?”

Elevă: „Noi proiectăm robotul de la zero, adică noi atunci când primim o tematică, practic fiecare echipă are libertate să facă cum vrea ea robotul. Și atunci noi începem de la zero. Fiecare robot are mai multe subsisteme, adică de exemplu partea așa cum a zis și colegul meu, care suge bilele, partea care șutează, adică le aruncă în coș, cum a fost anul trecut, și partea de șasiu. Așa că noi, practic, le împărțim pe persoane ca să putem să colaborăm, iar apoi, după iterări multe și prototipuri și nopți nedormite, ajungem la un rezultat care funcționează constant și le asamblăm pe toate ca să avem un robot întreg”.

Ioana Ciobanu: „Tu ce vrei să face în continuare?”

Elevă: „Eu vreau să mă duc pe partea de inginerie, dar încă nu m-am decis chiar în care dintre domeniile ingineriei”.

Ioana Ciobanu: „vrei să studiezi aici, în țară sau vrei să pleci în străinătate?”

Elev: „Eu mă gândesc să mă duc în străinătate, dar România mereu rămâne una dintre variantele posibile. Mai am mult, încă sunt clasa zecea, deci mai durează”.

Ioana Ciobanu: „Cum vezi tu robotica în viitor?”

Elevă: „Robotica este o parte foarte importantă din viața noastră și devine din ce în ce mai importantă pentru că așa cum AI a apărut dintr-o dată și ne afectează mult viața în bine, atunci va avea din ce în ce mai mult un rol important și vom avea din ce în ce mai mult ajutoare.

Și chiar consider, așa cum ați zis și dumneavoastră și colegul, că în partea medicală chiar o să ajute foarte mult, dar nu numai, ci în absolut orice domeniu. Un robot în plus sau o mașinărie în plus care poate să facă munca unui om va ajuta”.

Ioana Ciobanu: „Să facă munca unui om sau să-l ajute pe om?”

Elevă: „În principiu să-l ajute, dar muncile repetitive deja sunt înlocuite de roboți pentru că este o muncă care poate fi făcută de roboți. Însă evident că joburile care constau în făcutul AI-ului sau al roboților vor rămâne esențiale și acestea nu au cum să dispară”.