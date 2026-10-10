Smart Urban Mobility: Tehnologia 3D prin care ajungi pe scenă alături de artistul tău preferat, fără să pleci din casă

Smart Urban Mobility: Tehnologia 3D prin care ajungi pe scenă alături de artistul tău preferat, fără să pleci din casă. Sursa foto: captură video

Cercetarea și educația stau la baza construirii unui viitor sustenabil în marile aglomerări urbane. La Smart Urban Mobility este Ziua Universităților din România. Studenți și profesori prezintă analize de proiecte din mediul academic, cu impact asupra comunității.

Este a cincea zi la cel mai mare eveniment auto din Romania, organizat de Salonul Auto & Accesorii București, în parteneriat cu Antena 3 CNN. Un eveniment ce invită publicul la expoziții, conferințe, workshopuri intersante despre mobilitate în orașele viitorului.

Nicuşor Amarie, doctorand inginer la Universitatea Transilvania din Braşov, şi-a prezentat proiectul la Antena 3 CNN: Tehnologia 3D prin care ajungi pe scenă alături de artistul tău preferat, fără să pleci din casă.

"Ideea acestei tehnologii este de a face totul în timp real. Este de capta date 3D de la artişti, a le trimite mai departe şi a le reproduce pentru orice utilizator.

Să ne imaginăm că, poate îmi place o anumită trupă, şi au ultimul concert din carieră într-o ţară departe. Ideea acestui proiect este de a încerca să aducem acea experinţă de concert live la tine acasă. În realitate, dacă mă duc fizic la concert şi mă duc pe scenî, sunt dat afară.

Aici, pot să mă duc pe scenă, nu mă bate nimeni şi pot să văd artistul din mai multe unghiuri, este o scanare 3D. Nu mă opreşte nimeni să fiu aici. Nu sunt singur în experienţă. Sunt mai mulţi utilizatori", a spus Nicuşor Amarie.