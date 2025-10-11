Smart Urban Mobility: Transportul electric reduce poluarea din marile orașe

Mașinile electrice sunt privite de mulți ca o soluție vitală pentru un viitor mai curat și mai fluid / FOTO: Getty Images

România face pași importanți către un transport în comun verde, iar orașele își înnoiesc flotele cu autobuze nepoluante, cu ajutorul banilor europeni. Pentru a atinge țintele de decarbonizare trebuie implementate încă multe proiecte. Misiunea este una extrem de dificilă, mai ales că în acest an, după adoptarea măsurilor de austeritate, bugetele unor programe cheie precum Rabla au fost tăiate drastic, ceea ce încetinește tranziția spre mobilitate verde. O altă provocare majoră rămâne și cea legată de poluarea produsă de mașinile personale, în condițiile în care țara noastră are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Despre soluțiile acestei probleme s-a discutat la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul evenimentului Salonul Auto.

Numărul autobuzelor electrice aflate în circulație în țara noastră crește de la an la an. În 2024, 82% dintre autobuzele noi cumpărate au fost electrice, 10% hibride și doar 9% diesel.

Astfel, ne-am clasat pe locul 10 în Europa, semn că administrațiile locale își doresc un transport în comun modern și prietenos cu mediul.

Pe lângă orașele mari precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov, și orașele mai mici, cum sunt Galați sau Bacău, au investit în autobuze electrice.

„Este un prim pas concret către un viitor sustenabil. Este un proiect pe care încercăm să-l extindem în cât mai multe zone din județul Ilfov, un proiect de care beneficiază și locuitorii municipiului București, pentru că autobuzele circulă din Ilfov înspre București și invers, și este un proiect care se poate realiza dacă toate instituțiile care sunt nevoite să sprijine acest proiect își dau mâna și colaborează între ele. În administrație, esențial este să înțelegi că trebuie să colaborezi.

Trebuie să înțelegem nevoile fiecăruia și trebuie să încercăm pe cât de mult putem, ca toți actorii care joacă în acest rol și mă refer în administrație, în politică, să își dea mâna, să găsească soluții ca nevoile cetățenilor să fie realizate”, a declarat Ștefan Thuma, președintele Consiliului Județean ilfov.

Cererea tot mai mare a atras și producătorii români care dezvoltă soluții de transport ecologic.

„Microbuzele noastre, fiind de transport de dimensiuni mici, vin și cu o baterie mai mică și cu un consum mai mic de energie și nu suprasolicită încă rețelele din marile orașe. Vin ca o alternativă la autobuze pentru zonele mai înguste, pentru zonele limitrofe unde nu sunt așa de mulți pasageri. Următoarele proiecte sunt pentru autobuze mari, în continuare viitorul, cel puțin pe termen scurt, arată clar că este electric. Noi avem mai multe variante: avem cu combustibil alternativ, avem și variante pe gaz, însă infrastructura din România e destul de dificilă în acea direcție. Electric e cel mai ușor”, a declarat Sebastian Popa, director vânzări producător de microbuze.

Problema poluării rămâne una majoră

Problema poluării, care este provocată de mașinile personale, rămâne însă una majoră, în condițiile în care 60% dintre emisiile de carbon din marile orașe sunt provocate de acestea.

Datele oficiale arată că avem în circulație peste 3 milioane de autoturisme mai vechi de 20 de ani. O mare problemă este și tăierea bugetului programului Rabla în acest an.

„Toată industria avea contractele semnate și cu administrația, și cu clienții, și peste noapte a venit cineva la Ministerul Mediu și a zis: gata, oprim tot! Și s-a blocat tot programul Rabla.

Și atunci dealerii au rămas cu stocuri foarte mari și în loc să dea bani la buget prin TVA, prin taxe vamale, prin impozite, banii nu s-au mai dus la buget, foarte mulți cetățeni s-au îndreptat către vehicule second hand”, a declarat Liviu Nistoran, producător vehicule electrice.

Soluțiile despre un viitor mai verde și prin care să evităm eventuale penalități din partea Comisiei Europene au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul evenimentului Salonul Auto 2025.