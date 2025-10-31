Viitorul transportului feroviar: România promite 3.000 km de cale ferată modernizată până în 2050

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat importanța fondurilor europene și a cofinanțării naționale în derularea marilor proiecte de modernizare. Foto: Getty Images

Digitalizare, trenuri de mare viteză, extinderea rețelei de metrou, conectarea căilor ferate cu porturile și integrarea transportului feroviar în lanțul logistic național și internațional – toate acestea sunt temele principale discutate în cadrul Conferinței „Viitorul Transportului Feroviar din România”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine. Evenimentul aduce la aceeași masă autorități, experți, operatori și investitori, care încearcă să definească drumul spre infrastructura feroviară a viitorului.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat importanța fondurilor europene și a cofinanțării naționale în derularea marilor proiecte de modernizare.

„Nu vorbim de o parte foarte mare de cofinanțare. Vorbim pe fondul de modernizare, cred că avem nevoie de 240-250 de milioane de euro. Deocamdată nu avem acești bani. Mai mult, riscăm să pierdem cei 194 de milioane, dacă nu mă înșel, pe care i-am atras deja, dacă nu reușim să acoperim partea noastră de cofinanțare și partea de TVA. Ceea ce am spus – e foarte puțin, 200-240 de milioane, pe lângă 2,4 miliarde, care practic intră în economia României”, a explicat ministrul.

Șerban a precizat că există deja discuții cu Ministerul de Finanțe pentru a identifica soluții rapide:

„Suntem în discuții cu Ministerul de Finanțe, sper să fie mai deschiși și să reușim să atragem acești bani, pentru că este o gură de oxigen pentru România. Sunt investiții care se vor regăsi în economie ulterior.”

Întrebat cum vor fi folosiți banii europeni, ministrul a detaliat:

„Avem trenurile pe care le achiziționăm prin ARF, Metrorex, electrificare, avem niște scheme de ajutor de stat pentru panouri fotovoltaice și pentru camioane electrice.”

România își propune o transformare radicală a infrastructurii feroviare.

„Ne propunem ca până în 2050 să ajungem la peste 3.000 de kilometri de cale ferată modernizată. Avem astăzi undeva la 10.700 km în total, din care 4.000 sunt electrificați. Cu ajutorul acestor bani din PNRR, Programul de Transport și Fondul de Modernizare, vrem să schimbăm complet imaginea transportului feroviar”, a precizat Ciprian Șerban.

După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu 160 km/h, iar cele de marfă cu 120 km/h, pe tronsoanele modernizate.

„Atunci nu vom mai putea vorbi de întârzieri”, a încheiat ministrul Transporturilor.