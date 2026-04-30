White Paper, planul pentru eliminarea cancerului de col uterin în România

România are o șansă majoră de a elimina una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare. Cel puțin nouă femei din țara noastră sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin, iar cinci își pierd viața din această cauză. Pentru a reduce incidența acestei patologii, Antena 3 CNN a organizat conferința națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”, în cadrul căreia a fost lansat White Paper, care propune o foaie de parcurs, cu pași concreți pentru eliminarea cancerului de col uterin în România.

Conferința națională organizată de Antena 3 CNN a reunit autorități, experți naționali și internaționali, pacienți, dar și reprezentanți ai industriei farmaceutice. Toți au ajuns la concluzia că avem nevoie urgent de un plan care să ducă la eliminarea cancerului de col uterin în anii următori.

„Vreau să subliniez importanța infrastructurii de date, pentru că acest lucru stă la baza celorlalte acțiuni. Dacă avem infrastructura de date implementată, atunci putem evolua și putem monitoriza și vedea care este progresul”, a declarat Dr. Urska Kosir, Research Manager, Institute for Health Economics.

Incidență de trei ori mai mare decât media UE

Incidența cancerului de col uterin în țara noastră este de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Un pas important în lupta cu această boală este înființarea registrului de cancer de col uterin.

„Pentru registru, pentru campanie, pentru dezvoltarea de metodologii, pentru realizarea consensului național, unica sursă de finanțare au fost fondurile structurale. Și am început dezvoltarea registrului, care și acum este în curs de actualizare și sperăm să-l avem gata până la sfârșitul lunii iunie – început de iulie”, spune și Dr. Carmen Ungurean, Coordonator Prevenție și Screening, INSP.

Cu 36 de cazuri la 100.000 de femei, România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană. Cel puțin nouă femei din țara noastră sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin, iar cinci își pierd viața din această cauză.

„Vorbim despre o infecție care produce nu un singur cancer, nu doar cancerul de col uterin, ci un număr foarte mare de cancere, atât la femei, cât și la bărbați. Toți medicii din toate specialitățile trebuie să cunoască această legătură cauză-efect, care este unanim acceptată între infecția cu anumite tipuri de HPV și un număr foarte mare de cancere, și că avem posibilitatea recomandării vaccinului. Ideal ar fi, desigur, să facem această recomandare tinerilor băieți și fete, înaintea începerii vieții sexuale”, a explicat Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Președinte Societatea Română pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

Eliminarea cancerului de col uterin până în 2030

„Screening-ul pentru o pacientă aflată în fața noastră nu există. Și de ce vă spun asta? Pentru că, la ora actuală, s-a încercat găsirea unor soluții. Dacă nu există bani pentru screening și aceștia nu sunt alocați, noi putem găsi alte resurse. Una dintre resursele pe care Spitalul Universitar de Urgență București le-a găsit este realizarea, pe internare de zi, a evaluării, alături de consult, a efectuării screening-ului HPV, adică a testării HPV”, a afirmat și Prof. Univ. Dr. Monica Cîrstoiu, Șef Secție Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgență București.

Planul european de combatere a cancerului vizează eliminarea cancerului de col uterin până în 2030. Pentru asta este nevoie de scăderea incidenței la patru cazuri noi la 100.000 de femei.