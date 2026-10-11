Ziua Universităţilor la Smart Urban: Mobilitatea de mâine se construieşte azi. Mașina electrică alimentată și cu energie solară

Ziua Universităţilor la Smart Urban: Mobilitatea de mâine se construieşte azi. Sursa foto: captură video

De la mașini alimentate cu energie solară până la monoposturi electrice, studenții Universității Politehnica din București dezvoltă tehnologii inovatoare și se pregătesc pentru competiții internaționale. Cu echipe formate din zeci de membri și proiecte tot mai ambițioase, tinerii ingineri demonstrează că pasiunea și munca pot transforma ideile în soluții concrete. O parte dintre aceste proiecte au fost prezentate la Smart Urban Mobility, în cadrul Zilei Universităților din România.

De la orașe inteligente și sisteme de transport conectate, până la mobilitate electrică și energie regenerabilă, studenții transformă ideile în proiecte concrete. Un exemplu este echipa care a construit o mașină electrică alimentată și cu energie solară și a reprezentat România la o competiție europeană de profil.

În spatele acestui proiect se află o echipă numeroasă, în care fiecare membru contribuie la dezvoltarea și performanța vehiculului.

"În competia din Belgia la care am fost acum în septembrie, a mers timp de 24h, cu pauze, dar aproape 200 de kilometri. Cred că cei mai cei mai mulți de acolo, românii cred că am fost peste 150 de români. Noi suntem peste 40 de membri. Ok de la peste 10 facultăți diferite din Politehnică", a spus o studentă.

Pentru această echipă urmează o nouă provocare, în Australia, unde va participa la o competiție ce presupune traversarea continentului. Iar inovația nu se oprește aici. Și alți studenți de la Politehnica din București lucrează la proiecte ambițioase, de această dată în domeniul mașinilor electrice.

"Acesta este un monopost din 2023, am participat cu el În Cehia, Italia şi România. A fost primul care a terminat", a spus o altă studentă.

Dincolo de performanțele obținute în competiții, aceste proiecte le oferă studenților experiență practică și îi pregătesc pentru viitoarea carieră. De la proiectare și testare, până la identificarea resurselor necesare, tinerii învață să lucreze în echipă și să transforme ideile în soluții concrete.

"Îi ajută și în procesul de formare și mai mult, capătă experiență, iar ei devin extrem de valoroși pe piața muncii. Principalul sponsor al echipelor este universitatea și alături studenți încearcă să convingă din mediul economic investitori, să-i convingă cu proiectul lor, să le ofere o sumă de bani ca să-și dezvolte, să-și dezvolte proiectul", a afirmat Horațiu Pop, Prodecan Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

"Pe lângă ce vedeți aici, avem și multe alte echipe care realizează drone, aeromodele, rachete, rovere, roboți și așa mai departe. Sunt studenţi inovativi, îşi doresc sa facă lucruri noi", a declarat şi Mihai Băiașu, coordonator UPB Drive Solar.

Proiecte inovatoare, dezvoltate de studenți din toată țara, au fost prezentate la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii. Vizitatorii pot descoperi tehnologii și soluții pentru mobilitatea viitorului, iar expozițiile, conferințele și workshopurile continuă și duminică.