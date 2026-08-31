Calculator impozit dividende 2026: cât rămâne net din banii scoși din firmă

9 minute de citit Publicat la 10:29 31 Aug 2026 Modificat la 10:29 31 Aug 2026

Cât rămâne efectiv în buzunar după ce scoți dividende din firmă în 2026? Sursa foto: magnific.com

Ai profit în firmă și vrei să îl scoți. Întrebarea reală nu e cât ai în cont, ci cât ajunge efectiv la tine după ce plătești toate taxele. În 2026 răspunsul s-a schimbat destul de mult față de anii trecuți: impozitul pe dividende s-a dublat, iar contribuția la sănătate se aplică pe praguri care nu sunt deloc intuitive dacă nu le-ai calculat măcar o dată.

Ghidul de mai jos este despre un calculator impozit dividende explicat pas cu pas, gândit pentru antreprenorii care vor să înțeleagă partea de taxe și fiscalitate fără să citească Codul Fiscal. Vezi cotele, pragurile, formula de calcul și exemple concrete pentru sume între 20.000 și 500.000 de lei. La final ai și răspunsuri la întrebările care apar cel mai des în discuțiile cu contabilul.

Taxe și fiscalitate pe dividende în 2026, pe scurt

Impozit pe dividende: 16% , reținut de firmă în momentul plății. Se aplică tuturor dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, indiferent din ce an provine profitul.

CASS (contribuția la sănătate): 10% , dar nu din toată suma. Se calculează pe un plafon fix de 6, 12 sau 24 de salarii minime, în funcție de cât ai încasat în total din venituri extrasalariale într-un an.

CAS (pensie): 0%. Dividendele nu generează contribuție la pensie și nu îți aduc stagiu de cotizare.

Rezultatul practic: din 100 de lei dividende brute rămâi cu 84 de lei după impozit, iar dacă intri pe unul din pragurile de CASS, mai scade o sumă fixă la nivelul întregului an. Taxarea efectivă ajunge undeva între 16% și aproximativ 22%, în funcție de sumă.

Impozitul de 16%: cum funcționează reținerea la sursă

Firma calculează 16% din dividendul brut, oprește banii și îi virează la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a făcut plata. Tu primești în cont doar diferența. Nu ai nimic de declarat pentru acest impozit, obligația e integral a societății.

Un detaliu care contează: cota se stabilește după data distribuirii, adică după data hotărârii asociaților, nu după anul în care s-a făcut profitul. Dacă ai profit nerepartizat din 2022 sau 2023 și îl distribui acum, plătești tot 16%. Dividendele distribuite prin hotărâre până la 31 decembrie 2025 au rămas la cota veche de 10%, chiar dacă plata efectivă s-a făcut în 2026.

Evoluția cotei în ultimii ani arată direcția clară:

2022: 5%

2023 și 2024: 8%

2025: 10%

2026: 16%

CASS pe dividende în 2026: pragurile care fac diferența

Aici greșesc cei mai mulți antreprenori. CASS nu este 10% din dividendele tale, ci 10% dintr-un plafon fix. Plafonul depinde de salariul minim brut pe economie în vigoare la 1 ianuarie 2026, adică 4.050 lei. Majorarea salariului minim din iulie 2026 nu modifică pragurile pentru veniturile din acest an.

Sub 24.300 lei (sub 6 salarii minime): nu datorezi CASS

Între 24.300 și 48.599 lei (între 6 și 12 salarii): CASS la baza de 24.300 lei, adică 2.430 lei

Între 48.600 și 97.199 lei (între 12 și 24 salarii): CASS la baza de 48.600 lei, adică 4.860 lei

De la 97.200 lei în sus (peste 24 salarii): CASS la baza de 97.200 lei, adică 9.720 lei, plafonul maxim

Trei lucruri de reținut despre acest mecanism:

Se cumulează toate veniturile extrasalariale ale anului: dividende din una sau mai multe firme, chirii, dobânzi, câștiguri din investiții. Dacă ai 20.000 lei dividende și 10.000 lei din chirii, ai depășit primul prag.

Plafonul maxim este 9.720 lei pe an, oricât de mari ar fi dividendele. La sume mari, CASS devine procentual aproape neglijabil.

La sume mari, CASS devine procentual aproape neglijabil. Faptul că ai și salariu nu te scutește de CASS pe dividende. Regula s-a schimbat din 2024, iar mulți încă lucrează cu informația veche.

Spre deosebire de impozitul de 16%, CASS nu se reține de firmă. O declari singur prin Declarația Unică depusă la ANAF. Pentru veniturile realizate în 2026, termenul de depunere și plată este 25 mai 2027.

Formula de calcul pentru dividende nete

Dacă vrei să faci calculul de mână, ai nevoie de trei pași:

Impozit = Dividend brut × 16% CASS = suma fixă corespunzătoare pragului în care se încadrează totalul veniturilor extrasalariale (0 / 2.430 / 4.860 / 9.720 lei) Net încasat = Dividend brut - Impozit - CASS

Exemplu rapid pentru 60.000 lei dividende brute, fără alte venituri: impozit 9.600 lei, CASS 4.860 lei (ești între 12 și 24 salarii minime), net 45.540 lei. Taxare efectivă: 24,1%.

Calculator impozit dividende 2026: exemple pe sume concrete

Tabelul de mai jos presupune că dividendele sunt singurul tău venit extrasalarial în 2026. Dacă ai și chirii sau alte venituri din această categorie, pragul de CASS poate fi mai sus decât apare aici.

20.000 lei brut: impozit 3.200 lei, CASS 0 lei, net 16.800 lei (taxare efectivă 16,0%)

40.000 lei brut: impozit 6.400 lei, CASS 2.430 lei, net 31.170 lei (taxare efectivă 22,1%)

80.000 lei brut: impozit 12.800 lei, CASS 4.860 lei, net 62.340 lei (taxare efectivă 22,1%)

100.000 lei brut: impozit 16.000 lei, CASS 9.720 lei, net 74.280 lei (taxare efectivă 25,7%)

150.000 lei brut: impozit 24.000 lei, CASS 9.720 lei, net 116.280 lei (taxare efectivă 22,5%)

300.000 lei brut: impozit 48.000 lei, CASS 9.720 lei, net 242.280 lei (taxare efectivă 19,2%)

500.000 lei brut: impozit 80.000 lei, CASS 9.720 lei, net 410.280 lei (taxare efectivă 17,9%)

Observă un efect ciudat, dar real: la 100.000 lei taxarea efectivă e mai mare decât la 150.000 lei. Se întâmplă pentru că ai trecut de pragul de 24 de salarii minime chiar cu puțin peste limită și plătești CASS-ul maxim pe o sumă relativ mică. Dacă ești aproape de un prag, merită să discuți cu contabilul dacă are sens să distribui puțin mai puțin sau puțin mai mult.

Cât rămâne din profitul firmei, nu doar din dividend

Dividendele sunt deja impozitate o dată la nivelul firmei. Ca să vezi imaginea completă a taxelor, trebuie să pornești de la profitul brut al societății.

Firmă microîntreprindere (impozit pe venit 1%)

Din 100 de lei profit brut, firma plătește aproximativ 1 leu impozit pe venit (calculat de fapt pe cifra de afaceri, dar pentru simplificare presupunem marja). Rămân 99 de lei distribuibili. După 16% impozit pe dividende, ajung la tine 83,16 lei. Plus CASS pe prag, dacă e cazul.

De reținut: din 2026 plafonul pentru regimul micro a coborât la 100.000 de euro cifră de afaceri anuală. Multe firme care erau micro anul trecut trec acum pe impozit pe profit.

Firmă pe impozit pe profit (16%)

Din 100 de lei profit brut, firma plătește 16 lei impozit pe profit. Rămân 84 de lei. După impozitul pe dividende de 16%, ajung la tine 70,56 lei. Practic, aproape 30% din profitul firmei se pierde pe drum înainte de CASS.

Pe scurt, din 100 lei profit brut rămân, înainte de CASS:

Microîntreprindere 1%: 83,16 lei

Microîntreprindere 3%: 81,52 lei

Impozit pe profit 16%: 70,56 lei

Când ai voie să distribui dividende

Calculul de mai sus presupune că poți scoate banii. Nu e mereu cazul.

Ai nevoie de profit contabil , nu de bani în cont. O firmă cu 200.000 lei în bancă, dar cu pierdere contabilă, nu poate distribui nimic.

, nu de bani în cont. O firmă cu 200.000 lei în bancă, dar cu pierdere contabilă, nu poate distribui nimic. Testul activului net. De la finalul lui 2025, distribuirea este blocată dacă activul net al firmei ar scădea sub jumătate din capitalul social subscris. Contabilul verifică acest lucru înainte de orice hotărâre.

De la finalul lui 2025, distribuirea este blocată dacă activul net al firmei ar scădea sub jumătate din capitalul social subscris. Contabilul verifică acest lucru înainte de orice hotărâre. Rezerva legală trebuie constituită înainte: 5% din profit până când rezerva ajunge la 20% din capitalul social.

Dividende trimestriale. Poți distribui și în cursul anului, pe baza situațiilor financiare interimare, cu regularizare după bilanțul anual. Dacă ai luat mai mult decât profitul final, diferența se restituie.

Dividende sau salariu în 2026? Comparație rapidă

Chiar și după majorarea la 16%, dividendele rămân mai ieftine decât salariul, dar diferența s-a redus considerabil.

La un salariu brut, angajatul plătește 25% CAS, 10% CASS și 10% impozit pe venit, iar firma mai adaugă contribuția asiguratorie de muncă. Din 100 de lei cost total pentru firmă, angajatul primește în mână aproximativ 57 de lei. La dividende, din aceiași 100 de lei, primești între 70 și 83 de lei, în funcție de regimul fiscal al firmei și de pragul de CASS.

Ce nu îți oferă dividendele:

stagiu de cotizare pentru pensie;

concediu medical plătit din sistemul public;

indemnizație de șomaj;

o istorie de venit lunar stabil, utilă la credite bancare.

Din acest motiv, o soluție întâlnită frecvent e combinația: un salariu minim din propria firmă pentru pensie și asigurare, plus dividende pentru restul. Costul salariului minim e mic raportat la beneficii, iar restul banilor ies la 16%.

Greșeli frecvente de taxe și fiscalitate la dividende

Calculezi cu cota de 8% sau 10%. Multe articole și calculatoare vechi de pe internet nu au fost actualizate. Rezultatul: suma netă pe care o aștepți e mai mare decât cea reală.

Aplici CASS ca procent din dividend. CASS e sumă fixă pe prag. La 300.000 lei dividende, CASS e tot 9.720 lei, nu 30.000 lei.

Uiți celelalte venituri. Chiriile, dobânzile și dividendele din a doua firmă se adună la același prag.

Crezi că salariul te scutește de CASS pe dividende. Nu mai e valabil din 2024.

Nu depui Declarația Unică. Firma plătește impozitul, dar CASS rămâne în sarcina ta. Nedepunerea aduce penalități și dobânzi.

Nedepunerea aduce penalități și dobânzi. Distribui dividende fără profit sau fără testul activului net. Hotărârea poate fi anulată, iar sumele trebuie restituite.

Întrebări frecvente

Cât este impozitul pe dividende în 2026?

16%, reținut la sursă de firmă. Cota se aplică tuturor dividendelor distribuite după 1 ianuarie 2026, indiferent de anul în care a fost obținut profitul.

Cât rămâne net din 100.000 lei dividende?

Firma reține 16.000 lei impozit și îți virează 84.000 lei. Dacă nu ai alte venituri extrasalariale, ai depășit pragul de 24 de salarii minime și mai plătești 9.720 lei CASS prin Declarația Unică. Net final: 74.280 lei.

Plătesc CASS pe dividende dacă am și salariu?

Da. Din 2024, CASS pe veniturile extrasalariale se datorează separat, indiferent dacă ești deja asigurat prin contractul de muncă.

Cine plătește CASS-ul pe dividende?

Persoana fizică, prin Declarația Unică depusă la ANAF. Firma reține și plătește doar impozitul de 16%.

Până când se depune Declarația Unică pentru dividendele din 2026?

Până pe 25 mai 2027, cu plata contribuției până la aceeași dată. Dacă știi din timp că depășești pragul, poți depune declarația estimativă în cursul anului.

Se aplică 16% și pe profitul din anii trecuți?

Da. Contează data hotărârii de distribuire, nu anul profitului. Profitul din 2021 distribuit în 2026 se impozitează cu 16%.

Dividendele sunt mai avantajoase decât salariul în 2026?

Fiscal, da. Din 100 de lei cost pentru firmă primești în jur de 70 până la 83 de lei prin dividende, față de aproximativ 57 de lei prin salariu. Dividendele însă nu aduc pensie, concediu medical sau șomaj.

Pot distribui dividende dacă firma nu are bani în cont?

Legal poți distribui dacă ai profit contabil și treci testul activului net, dar plata efectivă depinde de lichidități. Poți distribui și plăti eșalonat, impozitul fiind datorat la momentul plății.

Ce să faci înainte de a scoate banii din firmă

Cere contabilului situația profitului distribuibil după rezerva legală și testul activului net. Calculează impozitul de 16% și vezi în ce prag de CASS intri, adunând toate veniturile extrasalariale ale anului. Dacă ești aproape de un prag, verifică dacă o sumă puțin diferită schimbă semnificativ taxarea efectivă. Pune în calendar termenul de 25 mai 2027 pentru Declarația Unică. Și, dacă nu ai deloc contribuție la pensie, ia în calcul un salariu minim din propria firmă în paralel cu dividendele.

Cifrele din acest ghid sunt valabile pentru veniturile realizate în 2026. Regulile de taxe și fiscalitate pentru dividende s-au modificat de trei ori în ultimii patru ani, iar taxele pe profit și pe dividende sunt printre primele lucruri ajustate la fiecare rectificare bugetară, așa că înainte de o distribuire mare verifică situația la zi cu contabilul sau pe site-ul Ministerului Finanțelor.