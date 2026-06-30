Canada - Maroc, duel inedit la Cupa Mondială 2026

Agențiile de pariuri online merg pe mâna Marocului. foto: wikipedia/vladcazino.ro

Canada și Maroc se vor întâlni în unul dintre cele mai surprinzătoare meciuri din optimile de finală de la Cupa Mondială 2026. Meciul va avea loc pe 4 iulie, de la ora 20:00.

Canada, una dintre țările gazdă de la turneul final, primește vizita Marocului, echipa care a produs o surpriză în 16-imi și a eliminat Olanda la loviturile de departajare.

Canadienii nu vor putea profita de avantajul terenului propriu, deoarece meciul se va disputa în SUA, la Houston. Chiar și așa, e de așteptat ca fanii canadieni să domine atmosfera din tribune, așa cum s-a întâmplat și la partida cu Africa de Sud din 16-imi, câștigată la limită.

Canada este doar pentru a treia oară în istorie la Cupa Mondială și trăiește cele mai bune momente ale sale, după ce în 1986 și 2022 a fost eliminată în faza grupelor. În schimb, jucătorii marocani au în minte evoluția de la Cupa Mondială din 2022, când au terminat pe locul 4. Maroc a devenit atunci prima națiune africană calificată în semifinalele Cupei Mondiale.

Maroc este favorită la calificare

Agențiile de pariuri online merg pe mâna Marocului, oferindu-i șanse mai bune să ajungă în sferturile de finală. În opinia bookmakerilor, cota de piață mai bună a marocanilor, dar și experiența, reprezintă două avantaje pe care africanii le au. Cotele pentru partida programată pe 4 iulie sunt următoarele:

· calificare Maroc - 1.37

· calificare Canada - 2.88

· victorie Maroc în timpul regulamentar - 1.80

· egal - 3.50

· victorie Canada în timpul regulamentar - 4.75

În altă ordine de idei, Maroc a devenit a șaptea favorită la câștigarea Cupei Mondiale, cu cota 21.00, în timp ce Canada continuă să aibă o cotă uriașă, 251.00.

https://www.youtube.com/watch?v=xjoo2ZtwKUM

Cum au ajuns cele 2 echipe în optimi

Canada a avut ceva emoții în drumul spre optimi și se poate spune că a avut și noroc, deoarece nu a întâlnit nicio echipă de calibru până acum. În mod cert, Maroc este cea mai bună reprezentativă pe care o va întâlni la Cupa Mondială. În meciul de deschidere, canadienii au terminat la egalitate, scor 1-1, cu Bosnia și Herțegovina. A urmat recitalul din duelul cu Qatar , scor 6-0, iar în ultima partidă din grupe Canada a fost învinsă de Elveția cu 2-1. În 16-imi, Canada a avut iar noroc și a întâlnit o națiune mică, Africa de Sud, pe care a învins-o greu , cu 1-0.

De partea cealaltă, Maroc a arătat bine încă de la prima partidă. A fost foarte curajoasă și a terminat la egalitate cu Brazilia, scor 1-1. Apoi a urmat o victorie la limită cu 1-0 contra Scoției și un succes cu 4-2 contra celor din Haiti. În 16-imi, misiunea a fost mai dificilă, cu Olanda, o echipă pe care unii o considerau favorită să câștige Cupa Mondială. Marocanii au câștigat la loviturile de departajare , iar Olanda rămâne fără titlu mondial în palmares și după această ediție.

Maroc are un lot cel puțin de două ori mai valoros, conform evaluărilor făcute de Transfermarkt. În opinia nemților, lotul marocanilor este cotat la 447.7 milioane de euro. În schimb, Canada are un lot cotat la 198.6 milioane de euro. Jucătorul cu cea mai bună cotă de piață din lotul marocan este Achraf Hakimi, de la PSG, cotat la 80 de milioane de euro.

El este urmat de starul în ascensiune Ayyoub Bouaddi, de la Lille. La doar 18 ani, acesta a impresionat deja, iar marile cluburi ale Europei sunt pe urmele sale. Din lotul canadienilor, cel mai valoros jucător este Alphonso Davies, cotat la 40 de milioane de euro, urmat de Jonathan David, de la Juventus, evaluat la 30 de milioane de euro.