Qatarul a plătit oameni pentru a susține echipa la Cupa Mondială 2026. „Mulți dintre noi nici măcar nu am pus piciorul pe un stadion”

Biletele, zborurile și camerele de hotel valorează mii de lire sterline, dar mulți au primit întregul pachet fără să plătească un ban. Foto: Getty Images

Pe stadionul din Seattle, un american, care nu a fost niciodată la un meci de fotbal, deschide un pachet intitulat „Qatar Fanbox”. Își pune tricoul replică al echipei, care era înăuntru, împreună cu ochelari de soare, o eșarfă și un steag maro cu alb. Acest kit de început pentru suporteri a fost oferit de Asociația de Fotbal din Qatar (QFA) la Cupa Mondială 2026, ca parte a eforturilor sale extraordinare de a convinge că este o națiune fotbalistică bine susținută, deși unii „suporteri” nu au fost niciodată pe stadion, scrie The Telegraph.

Acuzațiile privind existența unor „fani falși” la turneul găzduit acum patru ani au fost respinse. Însă Telegraph Sport a arătat că statul a plătit pentru ca oamenii să vină în Statele Unite și Canada pentru a susține echipa pe tot parcursul turneului.

Biletele, zborurile și camerele de hotel valorează mii de lire sterline, dar mulți au primit întregul pachet fără să plătească un ban.

Aproximativ 1.000 de persoane au fost absente pe întreaga perioadă a fazei grupelor Qatarului, timp în care au primit asistență cu privire la „cum să fi fan al Cupei Mondiale”. Alți 500 de „suporteri” au primit bilete pentru ultimul meci al Qatarului, împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Cu doar 24 de ore înainte de meciul din Bosnia, o mulțime de oameni s-a adunat la Hyatt Regency din Seattle pentru a primi instrucțiuni. Bărbații și femeile, unii dintre ei care nu mai fuseseră niciodată la un meci, au fost întâmpinați la etajul trei de oficialii qatarezi, după ce li s-a spus că pot participa gratuit la Cupa Mondială din 2026, cea mai scumpă din toate timpurile.

Cei care au participat la întâlnirea de la hotelul din Seattle s-au numărat printre cei care au sosit târziu, fiindu-le promis doar un bilet. Dar, pe măsură ce au sosit, QFA le-a spus clar că trebuie să arate impecabil în tribună, distribuind fiecărei persoane câte un „Fanbox”.

Acum patru ani, în Qatar, un grup de fani care au venit cu o fanfară pentru a saluta echipa lui Gareth Southgate la sosirea la Doha au insistat că sunt fani „adevărați”. Însă nenumărați deținători de bilete au confirmat acum pentru Telegraph Sport că poartă culorile qatareze gratuit și, în unele cazuri, cu beneficii financiare majore.

La înfrângerea cu 3-1 de miercuri în fața Bosniei, până la 2.000 de fani ari fi fost prezenți gratuit. Există sugestii îndrăznețe că fanii locali americani și mexicani ar fi putut fi chiar plătiți pentru a umple restul locurilor. Cert este însă că peste 1.000 de suporteri din Seattle au fost prezenți cu toate cheltuielile plătite de Qatar.

Până la un sfert dintre cei care au vorbit pentru The Telegraph au primit bilete gratuite, în ciuda faptului că nu aveau nicio legătură cu țara.

„Mulți dintre noi nici măcar nu am pus piciorul pe un stadion”, spune un bărbat născut în Arabia Saudită, dar care acum locuiește în statul Washington.

„M-am distrat de minune”, a adăugat un alt bărbat care purta un tricou al Braziliei pe sub tricoul Qatarului.

Asociația de Fotbal din Qatar a publicat o declarație pe 5 iunie, confirmând practic că un „Program de Delegație a Fanilor Qatarezi” va acoperi cheltuielile pentru „aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv suporteri dedicați”.

„Pentru a asigura o funcționare fără probleme, programul acoperă biletele de avion prin Qatar Airways, cazarea la hotel și transportul local”, a confirmat QFA.

Scopul declarat a fost de a crea „o atmosferă vibrantă de stadion care să-i ajute pe jucători să obțină cele mai bune rezultate posibile pe scena mondială”.

Studenții qatarezi din Statele Unite și Canada au fost, de asemenea, invitați să participe, a confirmat forul de conducere. Însă anchetele Telegraph Sport sugerează că programul a fost extins mult mai mult decât se estimase. Mai mulți fani prezenți au susținut că au primit și bilete gratuite pentru meciurile Arabiei Saudite.

„S-a răspândit foarte repede vestea că Qatarul dădea bilete și plătea costurile. Prietenii mei și cu mine am aplicat pentru că programul acceptă ca oricine are legături cu Golful să primească un bilet gratuit”, a spus un alt suporter prezent, care a spus că era din Riad.

De la sosire, fanii care au primit cadouri au fost cazați la Fairmont și JW Marriott Parq din Vancouver. Între timp, fanii din Seattle au declarat că le-au fost puse la dispoziție patru hoteluri în oraș, inclusiv Hyatt și W Hotel. Mai mulți dintre participanți spun că se vor întoarce acasă vineri cu un zbor închiriat de Emirul Qatarului.

Pe teren, Qatarul a avut o evoluție puțin mai bună de data aceasta decât la debutul său la Cupa Mondială din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri. Boualem Khoukhi a marcat cu o lovitură de cap în prelungiri, oferind qatarezilor un egal surprinzător împotriva Elveției (1-1), în meciul de deschidere din Santa Clara, California.

Dar o înfrângere cu 6-0 în fața Canadei și apoi o înfrângere în fața Bosniei au dus la eliminearea Qatarului din turneu, terminând pe ultimul loc în grupă.

Întâlnirea de marți, care avea loc la hotel înainte de meci, a fost aranjată pentru cei nefamiliarizați cu participarea la meciuri. Oamenilor li s-a spus să se întâlnească din nou a doua zi dimineață pentru a „mărșălui împreună” prin oraș, înainte de a se aduna din nou pentru a merge pe jos până la stadion și a-și face vocea auzită.

Odată ajunși pe tribune, qatarezii au fost depășiți numeric de mulțimea bosniacă. În spatele porții, o figură echipată cu tobe qatareze a jucat un rol principal în îndemnarea fanilor, gesticulând cu brațele ca și cum ar fi dirijat o orchestră. Fanii, când au fost abordați, au ridicat din umeri când au fost întrebați dacă ar fi putut fi un oficial al Federației de Fotbal.

După meci, fanii qatarezi au fost îndrumați către antrenori, care i-au trimis aproape pe toți înapoi la patru hoteluri din oraș.

„Sunt recunoscător fanilor noștri. Sunt o minoritate, dar au încercat să ne susțină și să rămână alături de noi. Îmi pare rău pentru ei, dar cred că, chiar dacă nu ne atingem obiectivul, simt că pot fi mândri de această echipă. Am luptat până la sfârșit, am dat totul pe teren și trebuie să fim plini de speranță pentru viitor”, a declarat Julen Lopetegui, antrenorul Qatarului.