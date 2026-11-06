Când alegem carnea de pui pentru cei mici, încrederea este importantă. Dar și mai important este să știm cum verificăm

Află cum alegi și prepari în siguranță carnea de pui pentru copii: verificarea etichetei și provenienței, păstrarea corectă, temperatura de gătire și diversificarea meselor. Sursa foto: magnific.com

O supă cu pui și legume, câteva bucățele fragede de carne alături de orez și broccoli, o tocăniță sau niște chifteluțe pregătite la cuptor. Carnea de pui poate lua zeci de forme în meniul unui copil, iar tocmai versatilitatea ei o face ușor de integrat în mesele familiei. În plus, după cum explică doamna dr. Steluța Boroghină, medic pediatru, doctor în științe medicale, medic gastro-enterolog și specialist nutriție, „carnea de pui poate face parte în mod regulat din alimentația copilului, încă din perioada diversificării. Este o sursă valoroasă de proteine de bună calitate, necesare creșterii și dezvoltării, dar ne aduce și vitamine din grupul B, minerale importante și fier heminic, ușor absorbabil”.

Dar, dincolo de rețeta preferată există însă câteva reguli care nu țin de preferințe culinare, ci de ceva mult mai important: țin de siguranță. Beneficiile nutriționale ale unui aliment contează, însă numai atunci când alimentul este ales corect, păstrat și preparat așa cum trebuie.

Controlul părinților începe la raft, cu eticheta citită, sursa cunoscută și posibilitatea de a verifica și continuă acasă, prin păstrarea și prepararea corectă.

Producătorul trebuie să asigure siguranța. Autoritățile trebuie să o controleze. Iar părinții trebuie să aibă acces la informațiile care le permit să aleagă în cunoștință de cauză.

Siguranța alimentară a unui produs este dreptul, nu responsabilitatea consumatorului. Ea trebuie asigurată de cei care îl produc și îl comercializează și trebuie verificată de autoritățile competente prin sistemele de control existente. Părinții au însă puterea de a alege informat, iar controlul lor începe chiar în fața raftului, prin informațiile pe care le pot verifica. „În primul rând, să cumpere carnea din surse sigure și autorizate, să verifice termenul de valabilitate, integritatea ambalajului și condițiile de păstrare la rece”, recomandă dr. Steluța Boroghină. Sunt verificările cele mai simple, dar nu sunt singurele pe care le putem face. Eticheta unui produs ne poate spune mai mult decât denumirea, cantitatea și termenul de valabilitate, dacă știm unde să ne uităm.

Un astfel de reper este marca ovală de identificare prezentă pe produsele de origine animală. Aceasta nu este un logo și nici un element grafic al ambalajului. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește regulile privind această marcă pentru produsele de origine animală trebuie să fie lizibilă, să indice țara în care se află unitatea și numărul de autorizare al unității, iar pentru unitățile din Uniunea Europeană are formă ovală. Practic, cuprinde, între altele, abrevierea statului membru și numărul național de autorizare al unității: RO, de la România, [număr], care indică numărul de autorizare al unității și UE/EC etc., marcajul european prevăzut de legislație. Numărul din centru este unul dintre cele mai utile elemente atunci când vrem să aflăm cine se află efectiv în spatele unui produs. Comisia Europeană precizează că localizarea și coordonatele fiecărei unități autorizate pot fi consultate public în sistemul TRACES/IMSOC și pune la dispoziție o pagină centralizată cu listele oficiale ale unităților autorizate din fiecare stat membru, inclusiv România. Cu alte cuvinte, marca ovală permite consumatorului să treacă de la un cod imprimat pe ambalaj la identificarea informațiilor despre unitățiile autorizate. Atenție, ștampila ovală identifică însă unitatea autorizată relevantă, nu neapărat compania sau brandul al cărui nume apare pe partea frontală a ambalajului. Dacă un produs este procesat ulterior într-o altă unitate, legislația prevede aplicarea unei noi mărci care indică numărul de autorizare al unității în care a avut loc respectiva operațiune.

De ce ar interesa aceste lucruri pe un părinte? Pentru că îi oferă posibilitatea să treacă de la „am încredere în ce scrie pe ambalaj” la „pot verifica informația”.

Când există o alertă, putem merge direct la sursă

Aceeași putere de verificare există și atunci când apar informații despre probleme de siguranță alimentară.

Uniunea Europeană are un Sistem Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje – RASFF, prin care autoritățile competente schimbă informații atunci când sunt identificate riscuri legate de alimente sau furaje. O parte dintre aceste informații sunt accesibile publicului prin portalurile RASFF.

Asta înseamnă că, atunci când aflăm despre o alertă privind carnea de pui, nu trebuie să rămânem doar cu un titlu văzut în presă sau cu o postare distribuită pe social media. Putem verifica informațiile oficiale disponibile: despre ce produs este vorba, ce risc a fost identificat, care este țara de origine, ce măsuri au fost luate și ce alte elemente de identificare sunt publicate în notificare. Trebui doar să caute notificarea în RASFF Window, accesând https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/, să verifice acolo produsul, categoria, riscul identificat, țara de origine și celelalte informații publice disponibile. Bineînțeles că părinții nu trebuie să consulte RASFF înainte de fiecare cumpărătură, dar e bine să o facă atunci când există motive de îngrijorare. Acest instrument oficial pe care îl au la dispoziție îi ajută să poată verifica informația și să poată lua singuri o decizie informată.

Siguranța poate fi judecată doar după aspect?

E foarte imporant de știut că nu tot ceea ce contează pentru siguranța alimentară poate fi văzut la raft. Un ambalaj paoate atractiv, culoarea cărnii sau a pielii, așa cum te aștepți sau notorietatea unei mărci poate fi mare. Dar niciunul dintre aceste lucururi nu pot spune singure cum a fost controlat produsul înainte să ajungă acolo. Tocmai de aceea lucrurile care se întâmplă până atunci sunt foarte relevante: proveniența, trasabilitatea, unitatea în care a fost procesat, controalele efectuate și capacitatea producătorului de a controla etapele care pot influența siguranța alimentară. Aici, modelul de producție poate face o diferență importantă, esențială. Spre exemplu, TRANSAVIA este singurul producător din România care crește și procesează exclusiv pui proveniți din propriile ferme, într-un sistem unic în regiune, integrat 100% „de la bob la furculiță”, cu facilități proprii pe întregul lanț. Compania cultivă cereale pe care le folosește în furajele pe care le produce, în baza rețetelor create de nutriționiști veterinari în propria Fabrică de Nutrețuri Combinate, are reproducție și incubație proprii de unde provin toți puii pe care îi crește exclusiv în fermele sale, îi procesează în unitățile proprii, verifică permanent parametrii relevanți în laboratoarele proprii și gestionează inclusiv distribuția. Forța acestui model este dată de trasabilitatea și controlul total pe care le face posibile. Atunci când verigile sunt conectate în interiorul aceluiași sistem, produsul finit poate fi urmărit înapoi de-a lungul lanțului, iar ceea ce se întâmplă într-o etapă poate fi corelat cu celelalte. Pentru siguranța alimentară, asta înseamnă mai puține zone asupra cărora producătorul nu are control direct și capacitatea de a verifica și interveni acolo unde este necesar.

Pentru mesele copiilor, acestea nu sunt detalii tehnice rezervate specialiștilor, ci informații care îi pot ajuta pe părinți să înțeleagă ce există în spatele produsului pe care îl aleg. Nu trebuie să devenim specialiști în siguranță alimentară ca să cumpărăm carne de pui, dar putem ști ce să verificăm, unde să căutăm informația și, mai ales, pe ce se bazează promisiunea de siguranță a producătorului în care alegem să avem încredere.

De la magazin acasă, controlul trebuie să continue

Odată produsul cumpărat, o parte importantă a siguranței alimentare depinde direct de noi. Carnea de pui trebuie menținută la rece și pe drumul de la magazin până acasă, ideal într-o pungă termoizolantă, și transportată separat de alimentele care vor fi consumate fără preparare termică. Ajunsă acasă, carnea de pui proaspătă trebuie pusă imediat în frigider, de preferat într-un recipient sau pe o farfurie care să împiedice eventualele scurgeri, și păstrată pe raftul de jos, astfel încât să nu poată contamina alte alimente. Dacă achiziționăm carne de pui congelată și dorim să o păstrăm astfel, aceasta trebuie transferată cât mai repede în congelator, pentru a evita întreruperea lanțului frigorific. La fel de important este ca, după manipularea cărnii crude, mâinile, suprafețele și toate ustensilele care au intrat în contact cu aceasta să fie spălate temeinic, înainte de a pregăti alte alimente.

Pentru copiii mici contează și textura, care trebuie adaptată vârstei, astfel încât carnea să fie suficient de moale și oferită într-o formă care să reducă riscul de înec și, în același timp, să susțină dezvoltarea corectă a masticației. Pentru că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, medicul pediatru este cel mai în măsură să le recomande părinților când, cu ce frecvență și sub ce formă este potrivit să introducă și să adapteze carnea de pui în alimentația celui mic.

Tocătorul pe care pregătim puiul contează la fel de mult ca rețeta

Una dintre greșelile care pot apărea în bucătărie este contaminarea încrucișată: carnea crudă sau sucurile acesteia intră în contact cu alimente care vor fi consumate fără o preparare termică ulterioară. De aceea, carnea crudă trebuie ținută separat de celelalte alimente, iar ideal este să avem un tocător dedicat exclusiv cărnii crude de pui, pe care să îl spălăm temeinic după fiecare utilizare, împreună cu toate ustensilele și suprafețele care au intrat în contact cu aceasta. La fel de importantă este spălarea atentă a mâinilor înainte și după ce manipulăm carnea de pui.

Principiile acestea sunt confirmate și de recomandările internaționale de siguranță alimentară: curățarea mâinilor și suprafețelor, separarea alimentelor crude de cele gata pentru consum, prepararea la temperatura corespunzătoare și refrigerarea promptă sunt cele patru reguli de bază pentru reducerea riscului de îmbolnăvire alimentară.

Nu culoarea ne spune dacă puiul este suficient preparat

Pentru carnea de pasăre, reperul obiectiv este temperatura din interior. Recomandarea este ca aceasta să atingă aproximativ 74°C în partea cea mai groasă, măsurată cu un termometru alimentar.

„Și mai este un aspect foarte important: siguranța alimentară. Carnea de pui trebuie preparată termic complet. Pentru carnea de pasăre, temperatura sigură în interior este de aproximativ 74°C. Carnea crudă trebuie păstrată separat de alimentele care se consumă fără preparare termică, iar ustensilele și suprafețele care au intrat în contact cu ea trebuie bine spălate”, explică dr. Steluța Boroghină.

Sigur înseamnă și echilibrat nutrițional

După ce am rezolvat problema siguranței, contează și felul în care gătim. „Uneori, modul în care gătim un aliment poate face diferența dintre o masă echilibrată și una cu prea multe grăsimi, sare sau calorii”, explică dr. Steluța Boroghină, care completează: „pentru copii preferăm prepararea la cuptor, prin fierbere, la abur sau înăbușire, iar pentru copiii mai mari poate fi folosit și grillul, evitând însă arderea sau carbonizarea cărnii. Prăjirea în baie de ulei, șnițelele foarte grase, produsele pane sau variantele de tip fast-food ar trebui să fie mai degrabă excepții decât modalitatea obișnuită de a oferi puiul”.

Și mai există o regulă utilă pentru părinții care ajung inevitabil la întrebarea „ce mai gătesc astăzi?”: „nu schimbăm neapărat proteina, ci schimbăm ceea ce construim în jurul ei”, spune dr. Steluța Boroghină. Pieptul sau pulpele de pui dezosate și fără piele carne de pui pot fi asociată pe rând cu dovlecel, broccoli, morcov, mazăre, fasole verde, roșii, orez, paste sau alte cereale, astfel încât mesele să nu devină repetitive și copilul să fie expus unei diversități cât mai mari de alimente gusturi, texturi și combinații noi.

Pentru astfel de mese simple, gama Fragedo Bucăți Delicate poate fi o opțiune practică de carne proaspătă de pui, ușor de porționat și de integrat în rețete adaptate copiilor. De exemplu, feliile din piept de pui Fragedo Bucăți Delicate, subțiri și uniforme, se gătesc rapid și uniform și pot fi pregătite la tigaie, la cuptor, la abur sau, pentru copiii mai mari, la grill. Pot fi servite alături de legume și cereale, transformate în rulouri sau integrate în paste și alte preparate simple. Forma lor permite și porționarea ușoară, în funcție de vârsta și nevoile copilului. Iar pentru mesele în care textura este deosebit de importantă, mini-fileurile din piept de pui Fragedo Bucăți Delicate sunt în mod natural fragede, cu fibre fine și o textură moale. Pot fi gătite simplu și apoi mărunțite sau adaptate formei și consistenței recomandate pentru etapa de alimentație în care se află copilul. Se potrivesc în supe, alături de piureuri sau legume, cu orez ori paste și în multe dintre mesele de zi cu zi în care părinții caută ingrediente simple și ușor de combinat. Indiferent de bucata de carne de pui aleasă, pentru copiii mici forma și textura trebuie întotdeauna adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare, astfel încât preparatul să fie suficient de moale, să reducă riscul de înec și să permită dezvoltarea corectă a masticației. Medicul pediatru este cel mai în măsură să le recomande părinților când și sub ce formă este potrivit să introducă și să adapteze carnea în alimentația celui mic.

În loc de concluzii

«Pui» nu înseamnă automat «sănătos». Contează produsul pe care îl cumpărăm, modul în care pregătim și îl gătim, cantitatea oferită și, mai ales, cu ce îl asociem”, sintetizează dr. Steluța Boroghină. Pentru mesele copiilor, poate că merită să adăugăm un lucru important pentru încredere: contează și cât de bine știm ce punem în farfurie. Dincolo de comoditate, alegerea unei mărci cu trasabilitate și un sistem controlat de producție este relevantă tocmai pentru că siguranța alimentară începe înainte ca produsul să ajungă în frigiderul familiei. Iar atunci când părinții vor să verifice suplimentar proveniența unui produs, pot căuta pe ambalaj marcajul oval de identificare, care indică țara și numărul unității autorizate, și pot consulta alertele publice din sistemul european RASFF atunci când există suspiciuni sau retrageri de produse.

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