Cazinourile virtuale și amprenta de carbon: cât de "verde" este industria iGaming

În lumea modernă, succesul în afaceri nu se traduce numai prin profitabilitate. Companiile trebuie să fie responsabile față de comunitate și să adopte politici care sprijină mediul înconjurător. Brandurile online urmează trendul, iar operatorii din industria iGaming caută să transforme jocurile de noroc digitale în activități nu doar distractive pentru clienți, ci cu "etichetă" cât se poate de "verde".

Chiar dacă divertismentul virtual nu pare a avea vreo legătură cu lumea materială, amprenta de carbon a acestor activități online este cât se poate de reală! În spatele platformelor cu sloturi video și jocuri de masă de cazinou există servere consumatoare de energie – la fel ca în cazul altor platforme de entertainment digital.

Activitate în plină expansiune

Industria de profil caută în ultimii ani soluții cât mai sustenabile, pe măsură ce numărul de utilizatori crește, iar comportamentul de consum al acestora presupune folosirea a tot mai multe resurse. Impactul energetic nu trebuie ignorat, devenind așadar o preocupare de prim-plan.

Domeniul iGaming avansează în întreaga lume, după cum arată cele mai recente statistici. Doar în Europa, se estimează că piața jocurilor de noroc online va atinge aproximativ 50 de miliarde de dolari în 2025. Veniturile ar putea crește anual, ajungând la circa 60 de miliarde de dolari până în 2030.

Poluarea există în orice activitate umană, online și offline

Platformele cu jocuri de casino RNG și live, pariuri sportive plus alte atracții de gambling în spațiul virtual implică folosirea de servere, centre de date, transmisii live prin video streaming. Toate acestea consumă energie.

Sursele principale de amprentă de carbon în iGaming:

· centrele de date și serverele care găzduiesc platformele de casino;

· transmisiunile live și streamingul HD;

· dispozitivele jucătorilor, care au nevoie de încărcare constantă;

· plățile digitale (impact mic, dar existent);

· marketingul digital, inclusiv cu inteligență artificială ;

Desigur, și locațiile fizice adresate pasionaților de jocuri de noroc au un impact major - chiar mai mare - asupra mediului înconjurător. Dincolo de consumul electric local, este vorba despre construcțiile și amenajările de săli, producție de aparate, transport al acestora, transport pentru jucători și multe alte elemente de luat în calcul.

Avantaje ecologice ale digitalizării în gambling:

· fără transport fizic al clienților;

· fără clădiri iluminate 24/7;

· mai puține consumabile (hârtie, mobilier, climatizare);

Cazinourile online marchează așadar unele reduceri ale amprentei de carbon în raport cu unitățile terestre, însă impactul poate rămâne puternic la nivel de rețea globală.

Foarte mult contează natura producției de energie, fiind important ca aceasta să fie în mare parte din surse regenerabile - în special energie solară și eoliană.

Inițiative "verzi" din domeniul iGaming

Operatorii de cazinouri virtuale se pot orienta către servere mai eficiente din punct de vedere energetic. Cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, performanța crește, dar consumul de energie este chiar optimizat. Desigur, acțiunea imediată vizează folosirea curentului electric produs de parcuri fotovoltaice și turbine eoliene.

Furnizorii de software de cazinou au de asemenea un rol important: pot realiza programe informatice care consumă resurse mai puține, fără compromis la partea de calitate resimțită de utilizator.

O altă modalitate de acțiune este compensarea CO₂ prin proiecte de reîmpădurire sau alte demersuri realizate împreună cu ONG-uri de mediu.

Rolul cazinourilor și rolul jucătorilor

Uniunea Europeană introduce reglementări tot mai stricte privind sustenabilitatea digitală, iar cazinourile online au ocazia să acționeze în avans, depășind standardele impuse, validându-și astfel sprijinul real și onest față de protecția mediului înconjurător (componentă CSR - ESG în mediul Corporate).

Și conștientizarea jucătorilor față de sustenabilitate este de folos. Aceștia pot folosi Wi-Fi în loc de date mobile, pot utiliza dispozitive cu consum energetic mai mic și pot reduce durata sesiunilor de joc.