Pentru prima dată, energia solară a fost în iunie principala sursă de electricitate din UE

1 minut de citit Publicat la 13:20 29 Sep 2025 Modificat la 13:20 29 Sep 2025

În 15 state membre UE, ponderea surselor de energie regenerabilă în electricitatea netă generată a crescut în trimestrul doi din acest an. Foto:Getty Images

Iunie 2025 a fost prima lună din istorie când energia solară (22%) a fost principala sursă de electricitate generată în UE, înaintea energiei nucleare (21,6%), eoliene (15,8%), hidro (14,1%) şi gazelor naturale (13,8%), potrivit Eurostat, relatează Agerpres. Țările campioane la energia regenerabilă din blocul comunitar sunt Danemarca, Letonia și Austria.

În trimestrul doi din acest an, 54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, o creştere de la nivelul de 52,7% înregistrat în perioada similară din 2024.

O premieră europeană

Această creştere s-a datorat, în mare măsură, energiei solare, care a generat un total de 122.317 gigawaţi-oră (GWh) în trimestrul doi din 2025, reprezentând 19,9% din mixul energetic total.

Astfel, iunie 2025 a fost prima lună din istorie când energia solară (22%) a fost principala sursă de electricitate generată în UE, înaintea energiei nucleare (21,6%), eoliene (15,8%), hidro (14,1%) şi gazelor naturale (13,8%).





În rândul statelor membre UE, în trimestrul doi din 2025 cea mai ridicată pondere a regenerabilelor în electricitatea netă generată se înregistra în:

Danemarca (94,7%)

Letonia (93,4%)

Austria (91,8%),

Croaţia (89,5%)

Portugalia (85,6%)

Estonia, Suedia, Lituania, Germania, Luxemburg şi România au ponderi între 60% şi 80%.

De asemenea, cea mai scăzută pondere era în Slovacia (19,9%), Malta (21,2%) şi Cehia (22,1%).





În 15 state membre UE, ponderea surselor de energie regenerabilă în electricitatea netă generată a crescut în trimestrul doi din acest an. Cele mai mari creşteri anuale au fost în Luxemburg (13,5 puncte procentuale) şi Belgia (9,1 pp), la ambele în urma majorării energiei solare.



Cea mai mare parte a electricităţii generate din sursele de energie regenerabilă a venit de la energia solară (36,8%), eoliană (29,5%) şi hidro (26%), urmată de combustibili regenerabili (7,3%) şi energie geotermală (0,4%).

Anunțul Eurostat vine în aceiași zi în care Agenția Europeană de Mediu avertizează că modul de viață cu care s-au obișnuit europenii este pus în pericol de criza climatică, iar comisarii europeni atrag atenția că este extrem de important ca țările Uniunii Europene să nu se abată de la atingerea țintelor de mediu.