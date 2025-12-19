Derby-ul finalului de an poate schimba liderul în Superliga: FCSB - Rapid se joacă duminică

Perioada 19 - 22 decembrie este marcată de derby-ul dintre FCSB și Rapid. Foto: topbet

Ultima etapă din Superliga este programată în perioada 19 - 22 decembrie și este marcată de derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va juca duminică seara, de la ora 20:00. Tot în această ultimă etapă din 2025, a 21-a din sezonul regulat, se joacă alte două partide foarte interesante: FC Botoșani - CFR Cluj și UTA Arad - Dinamo București.

Deși se află pe locul 9, iar Rapidul este lider, FCSB are prima șansă la victorie. 2.20 este cota pentru un succes al „roș-albaștrilor", în timp ce un succes al Rapidului este cotat cu 3.10.

Diferența dintre primele 4 clasate în Superliga este de doar două puncte. Astfel, lider după această etapă poate deveni chiar și Universitatea Craiova, aflată momentan pe locul 4.

Etapa cu numărul 21 va începe pe 19 decembrie, cu meciul dintre Botoșani și CFR Cluj. Ziua de sâmbătă va începe cu duelul dintre Metaloglobus și Unirea Slobozia (14:30). Urmează partida dintre Oțelul Galați și FC Argeș (17:00), pentru ca seara să se încheie cu meciul dintre UTA Arad și Dinamo (20:00).

Primul duel de duminică va avea loc între Hermannstadt și Petrolul Ploiești (14:00). Urmează cel dintre Universitatea Cluj și Farul Constanța (16:30), derby-ul etapei având loc între FCSB și Rapid (20:00). Ultimul meci din acest an în Superliga va avea loc pe 22 decembrie, între Universitatea Craiova și Csikszereda (20:00).

Botoșani - CFR Cluj, 19 decembrie, 20:00

Liderul se poate schimba încă de vineri, în cazul în care Botoșani va obține cel puțin o remiză împotriva lui CFR Cluj. Moldovenii ocupă poziția a treia, la egalitate de puncte cu locul al doilea și la un punct în spatele liderului. Cât despre ardeleni, aceștia au mult de muncă pentru a ajunge în play-off. Au de recuperat șapte puncte până la poziția a șasea, în cele nouă runde rămase din sezonul regulat.

În tur s-a înregistrat o remiză cu șase goluri între cele două echipe. Cota ca și acum să se înscrie peste 2,5 goluri este 1.88, iar cota pentru cel mult două reușite este 1.81. Alte cote echilibrate sunt cele oferite la victorie:

· Victorie Botoșani: 2.75

· Egal: 3.33

· Victorie CFR Cluj: 2.50

UTA Arad - Dinamo, 20 decembrie, 20:00

După trei etape, Dinamo se afla pe locul 13, moment în care puțini suporteri ai echipei ar fi anticipat cum va evolua aceasta. Înaintea ultimei runde din an, Dinamo se află pe poziția secundă, la doar un punct în spatele liderului. De cealaltă parte, UTA ocupă poziția a opta, sperând să prindă un loc de play-off pentru prima dată de când s-a introdus acest format.

În deplasare, Dinamo vine după patru meciuri în care nu au fost marcate mai mult de două goluri. Cota ca acum să se înscrie sub 2,5 goluri este 1.72, iar cota pentru cel puțin trei reușite este 2.00. Dinamoviștii pleacă favoriți în această partidă, iar în cazul unei victorii au mari șanse să încheie anul pe prima poziție.

· Victorie UTA Arad: 4.00

· Egal: 3.33

· Victorie Dinamo: 1.88

FCSB - Rapid, 21 decembrie, 20:00

FCSB se află pe poziția a noua în acest moment, diferența dintre ea și ocupanta locului șase fiind de două puncte. În schimb, diferența dintre FCSB și liderul Rapid este de 11 puncte. Rapid se află la un punct în fața locurilor 2 și 3, respectiv la două puncte în fața locului al patrulea. Giuleștenii au pierdut din viteză în ultima perioadă, obținând o singură victorie în precedentele patru etape, însă au ca obiectiv atât titlul, cât și Cupa .

Bookmakerii propun cota 1.66 pentru o partidă cu mai puțin de trei goluri și cota 2.08 pentru una cu trei sau mai multe reușite. FCSB este favorită în această partidă, însă trebuie ținut cont că aceasta nu a câștigat în ultimele cinci întâlniri directe disputate pe teren propriu. Mai mult decât atât, în precedentul derby disputat acasă , FCSB a terminat la egalitate cu Dinamo, 0-0.

· Victorie FCSB: 2.20

· Egal: 3.20

· Victorie Rapid: 3.10

Indiferent cine va fi lider la sfârșitul anului, ultimele nouă etape din sezonul regulat al Superligii se anunță incendiare, mai ales în condițiile în care FCSB și CFR Cluj se află în afara locurilor de play-off.

