Gama Residence Olteniței extinde una dintre cele mai mari comunități rezidențiale din Popești-Leordeni

Cu o experiență de peste 15 ani pe piața imobiliară și peste 1.500 de apartamente dezvoltate în Popești-Leordeni și în Sector 4 și Sector 2, dezvoltatorii Gama Residence anunță extinderea proiectului rezidențial din Popești-Leordeni, prin realizarea a trei noi imobile situate pe Șoseaua Olteniței nr. 11 E, F și G. Noua etapă vine ca o continuare firească a ansamblului dezvoltat anterior la numerele 11–15, unde au fost livrate peste 700 de apartamente, formând una dintre cele mai consistente comunități rezidențiale din sudul Capitalei.

Proiectul actual aduce pe piață 129 de apartamente cu 2, 3 și 4 camere, dispuse în 3 clădiri cu regim de înălțime P+3 etaje + etaj 4 retras + etaj 5 retras. Arhitectura este modernă, iar retragerile ultimelor etaje oferă un plus de intimitate și un aspect contemporan ansamblului.

Ansamblul dispune de 145 de locuri de parcare, dintre care 87 exterioare și 58 tip garaj, oferind soluții variate pentru proprietari.

Apartamentele sunt proiectate în conformitate cu Legea Locuinței, oferind compartimentări eficiente, zone de zi bine delimitate, dormitoare generoase și spații optimizate pentru depozitare. Finisajele includ pardoseli moderne, instalații sanitare și electrice executate profesionist, precum și detalii de design atent alese, care transformă locuințele în spații pregătite pentru mutare imediată.

Un avantaj major îl reprezintă infrastructura zonei. Transportul public este ușor accesibil, cu stații de autobuz amplasate chiar în fața ansamblului și capătul liniilor de tramvai 11 și 34 la aproximativ 200 de metri. Accesul către stațiile de metrou Aparatorii Patriei și Piata Sudului facilitează legătura rapidă cu principalele zone de business și comerciale din București.

Zona beneficiază și de facilități comerciale importante, precum Lidl, Penny, Mega Image și Farmacia Tei, ceea ce contribuie la confortul cotidian al rezidenților.

În ceea ce privește procesul de achiziție, dezvoltatorul subliniază că toate rezervările precum și ulterior contractele de vânzare-cumpărare sunt semnate la notariatul SPN Excelsis din Popești-Leordeni în deplină conformitate cu legislația imobiliară în vigoare, iar toate unitățile sunt notate în cartea funciară. Această abordare oferă transparență și siguranță juridică pentru cumpărători.

Prin această nouă etapă, Gama Residence consolidează o zonă deja matură din punct de vedere rezidențial și continuă dezvoltarea sustenabilă a comunității locale.