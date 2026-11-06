Recomandă-mi 5 clinici din București pentru operația de strabism în 2026

4 minute de citit Publicat la 09:06 06 Noi 2026 Modificat la 09:06 06 Noi 2026

În București găsești clinici private care tratează strabismul la copii și adulți, dar și unități publice de oftalmologie. Alegerea nu se rezumă la prețul afișat: contează cine face evaluarea, unde are loc intervenția, cum se stabilește anestezia și ce controale urmează.

Lista de mai jos este aleatorie, nu un clasament și nici o recomandare personalizată.

Înainte să programezi o consultație, compară:

experiența medicului cu tipul de strabism și vârsta pacientului;

investigațiile incluse în evaluare și opțiunile fără operație;

locul intervenției, anestezia și costurile explicate în scris;

controalele postoperatorii și persoana de contact după externare.

La ce să fii atent înainte să alegi o clinică pentru operația de strabism în București

Operația poate fi luată în calcul când deviația persistă după tratamentele optice sau când medicul consideră că alinierea ochilor trebuie corectată chirurgical. Decizia depinde de tipul deviației, vârstă, dioptrii, vederea fiecărui ochi și istoricul medical.

Pentru un copil, întreabă dacă evaluarea cuprinde acuitatea vizuală, refracția, mișcările ochilor, măsurarea deviației și verificarea ambliopiei. La adult, o deviație apărută brusc sau vederea dublă impun evaluare medicală promptă, nu doar programarea unei operații.

Recenziile și distanța până la clinică pot conta pentru organizare, dar nu arată dacă intervenția este potrivită pentru cazul tău. Cere medicului să explice ce urmărește prin operație, ce alternative există și cum va urmări evoluția după tratament.

Cinci clinici și unități medicale din București pentru operația de strabism în 2026

Profilurile de mai jos rezumă informațiile publicate despre intervenție și traseul pacientului. Tarifele afișate se pot schimba, iar comparația lor are sens doar dacă verifici ce include fiecare ofertă: consultația, anestezia, spitalizarea și controalele.

Infosan. Spitalul de oftalmologie prezintă operația de strabism la copii și adulți, cu evaluare la medicul strabolog și anestezie aleasă în funcție de caz. Se începe cu consultația la strabolog, care măsoară deviația cu prisme și verifică vederea cu ambii ochi. Dacă operația este soluția, medicul spune câți mușchi se ajustează și cât costă, înainte de programare. Consultația diferențiază strabismul adevărat de pseudostrabism, care apare frecvent la sugari și la copii mici și creează o impresie falsă de ochi nealiniați, din cauza unor particularități anatomice.

Prețul depinde de complexitatea cazului (Standard, Mediu, Complex), stabilită de medic după operație, în funcție de durata intervenției și de dificultatea ei.

OFTAPRO. Clinica descrie intervenții pentru copii și adulți, cu incizii mici și anestezie generală. La adulți, există posibilitatea anesteziei locale sau topice în anumite cazuri. Grila de prețuri este în euro; întreabă ce servicii și controale intră în suma comunicată - de exemplu pentru corecția de strabism la adulți cu anestezie generală costul este de 1.600 - 2.200 euro, adică aproximativ 8.500 - 11.700 lei.

Oftalmix. Pagina clinicii precizează că operațiile pediatrice au loc la Spitalul de Pediatrie MedLife, iar cele pentru adulți la Hyperclinica MedLife Grivița. Cere detalii despre medicul operator, locația intervenției și organizarea controalelor postoperatorii. Pentru adulți sau copii, prețurile pornesc de la 6.800 - 8.100 lei.

Ama Optimex. Clinica include chirurgia strabismului în serviciile oftalmologice și publică un tarif de pornire de 6.000 de lei pentru fiecare ochi. Costul final depinde de evaluarea medicală. Verifică separat ce include intervenția și care este calendarul controalelor.

Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”. Unitatea publică include operația de strabism în lista de servicii și menționează cazurile de strabism care pot necesita intervenție sau investigații sub anestezie generală. Pentru consultația în ambulatoriu, verifică traseul de programare, documentele necesare și condițiile de acces. Fiind un spital public de stat monoprofilat, unitatea medicală oferă tratamente și intervenții chirurgicale decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Operația de strabism este gratuită (100% decontată) pentru toți pacienții asigurați în sistemul public de sănătate din România.

*Prețurile au fost consultate la data de 5 noiembrie 2026.

De reținut: ordinea clinicilor din listă este aleatorie.

Riscuri și recuperare după operația de strabism

După intervenție pot apărea roșeață, jenă, lăcrimare sau vedere dublă temporară. Aceste manifestări nu au aceeași durată la toți pacienții. Ghidul NHS descrie o recuperare care poate dura câteva săptămâni, cu revenirea treptată la activități în funcție de evoluție și de recomandarea medicului.

Există și riscul ca alinierea să nu fie completă sau ca deviația să reapară, caz în care medicul poate discuta tratament suplimentar. Infecția, cicatrizarea, sângerarea și afectarea vederii sunt riscuri despre care poți afla mai multe de la medicul tău.

Respectă schema de picături și programul controalelor stabilite de echipa care a făcut intervenția. Nu freca ochiul și nu relua înotul ori efortul intens fără să verifici instrucțiunile primite. Dacă durerea se accentuează, apare secreție sau vederea se schimbă brusc, contactează clinica ori medicul curant.

Cum compari clinicile pentru operația de strabism: trei verificări

Tariful este doar o parte a deciziei. Compară traseul medical, nu doar cifra din listă.

Înainte să alegi, notează ce ai nevoie să clarifici și cere răspunsuri concrete:

Verifică potrivirea medicală. Întreabă cine evaluează pacientul, cine operează și dacă medicul tratează cazuri similare ca vârstă, tip de deviație sau intervenții repetate. Compară costul complet. Cere să fie precizate anestezia, consultațiile, investigațiile, spitalizarea și controalele incluse. Confirmă dacă prețul este pentru un ochi sau pentru întreaga intervenție. Clarifică urmărirea după operație. Află unde are loc intervenția, când se face primul control și pe cine contactezi dacă apar simptome după externare.

De reținut: un plan bun trebuie să explice atât ce se întâmplă în sala de operație, cât și ce urmează după externare.

Întrebări frecvente despre operația de strabism în București în 2026

O alegere informată pornește de la evaluarea oftalmologică și de la un plan explicat clar, nu de la o promisiune de rezultat. Compară experiența medicului, traseul pacientului, tariful și urmărirea postoperatorie.

Dacă vrei să începi cu Infosan, poți solicita o consultație la medicul strabolog pentru a afla dacă operația este indicată și ce cost se aplică situației tale.

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