Orban: În două săptămâni semnăm contractul de finanțare pentru realizarea Spitalului Regional din Craiova

Orban a spus că s-au făcut eforturi mari pentru a asigura materialele și echipamentele necesare în spitale în toate instituțiile publice care luptă contra COVID-19.

"Am făcut și vom face. Am avut penurie de materiale și echipamente de protecție și, printr-un efort de multe ori de natură politico-diplomatică, am reușit să facem achiziții astfel încât să asigurăm materiale, echipamente, substanțele necesare pentru spitale, pentru DSP și toate instituțiile publice care sunt implicate în prima linie în lupta cu COVID-19".

De asemenea, au fost semnate contracte de finanțare pentru Spitalul Regional Iași și pentru Spitalul Regional Cluj și în aproximativ două săptămâni va fi semnat și contractul de finanțare pentru realizarea Spitalului Regional de la Craiova, a mai spus Orban.

"În privința spitalelor, nu putem peste noapte să facem minuni. Dar și aici ne-am mișcat. Am semnat contractele de finanțare pentru Spitalele Regionale Iași și Cluj. De asemenea, suntem pe linie dreaptă și în maximum două săptămâni vom semna contractul de finanțare pentru realizarea Spitalului Regional de la Craiova. Am avem o imagine privitoare la investițiile necesare", a adăugat premierul.

Șeful PNL spune că în perioada următoare se încearcă achiziționarea a 400 de ventilatoare necesare pentru secțiile de Terapie Intensivă din spitale.

"Ce nu am reușit până acum e completarea numărului de ventilatoare pentru a crește capacitate de internare în secțiile de Terapie Intensivă. Dar sunt optimist și sper să reușim achiziționarea a 400 de ventilatoare ca să completăm necesarul din secțiile de Terapie Intensivă. Sunt necesare măsuri de îmbunătățire a managementului. Pentru că am văzut în multe situații că a fost slabă calitatea managementului. Aici trebuie mai multă rigoare în privința impunerii procedurilor. Trebuie să urmărim cu atenție îmbunătățirea practicilor în fiecare spital", a mai precizat Orban.

