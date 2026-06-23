Americanii permit Iranului să intre în SUA cu două zile mai devreme, pentru meciul cu Egipt, de la Cupa Mondială 2026

Iranienii au remizat, 2-2, cu Noua Zeelandă la primul meci de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunţat că va acorda Iranului timp suplimentar pentru a se pregăti pentru meciul de vineri, de la Cupa Mondială 2026, împotriva Egiptului. Iran va putea intra în SUA cu două zile mai deverme, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă, notează The Guardian. Echipa trebuie totuși să părăsească țara în ziua în care se încheie meciul. Celelalte măsuri de securitate și protocolul rămân neschimbate.

Staff-ul Iranului plănuise să depună o plângere oficială la FIFA cu privire la „restricțiile impuse de organizatori” la Cupa Mondială 2026. Iranul s-a antrenat în Mexic și a avut voie să intre în Statele Unite doar cu 24 de ore înainte de primele două meciuri.

Marți, DHS a declarat pentru NBC că echipa va avea voie să călătorească la Seattle pentru meciul împotriva Egiptului, cu două zile înainte de începerea meciului.

„Înainte de meciul de la Seattle din 26 iunie, echipei iraniene i se va permite să vină în ziua meciului minus două, deci cu două zile înainte de meci”, a declarat un purtător de cuvânt al DHS pentru NBC. „Li se va cere să plece în ziua în care se încheie meciul, deci în seara meciului.”

„Din nou, președintele vrea să se asigure că vorbim despre ce se întâmplă de fapt pe teren. O mare parte din acest lucru se referă la asigurarea siguranței și securității, nu doar în jurul stadioanelor, ci și în jurul taberelor de bază și al locurilor de antrenament.”

De asemenea, echipa a trebuit să părăsească SUA și să se întoarcă în Mexic imediat după primele două meciuri. Programul de călătorie încordat al Iranului înseamnă că echipa este dezavantajată, în special când vine vorba de recuperarea post-meci.

Iranienii au acuzat că sunt "oprimaţi"

După meciul de deschidere al Iranului din Grupa G cu Noua Zeelandă, antrenorul principal al acestora, Amir Ghalenoei, a susținut că au fost echipa „cea mai oprimată” de la turneu. Căpitanul Iranului, Mehdi Taremi, a declarat că problemele logistice au însemnat că ultimele săptămâni au fost un „dezastru”.

Iranul a remizat de două ori și va avansa în faza eliminatorie dacă învinge Egiptul. O altă remiză ar putea fi, de asemenea, suficientă.

Participarea echipei Melli la Cupa Mondială are loc în contextul în care SUA și Iranul sunt angajate în discuții pentru a pune capăt unui conflict dintre cele două națiuni, care a început în februarie.