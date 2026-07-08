Cupa Mondială 2026. Programul sferturilor de finală. Norvegia - Anglia, cel mai așteptat meci

1 minut de citit Publicat la 07:30 08 Iul 2026 Modificat la 07:30 08 Iul 2026

Imagine din meciul Norvegia - Brazilia de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 ajunge în faza sferturilor de finală, cu numai două etape rămase până la marea finală din 19 iulie. Cupa Mondială 2026 a început joi, 11 iunie, iar fiecare meci, gol, fază importantă și rezumat se văd pe Antena 1, Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Cupa Mondială, cea mai prestigioasă competiție de fotbal din lume, a ajuns în faza sferturilor de finală. Cu doar două etape rămase până la marea finală (sferturile și semifinalele), competiția devine mai intensă.

Echipele calificate în sferturile Cupei Mondiale 2026. Care sunt favoritele

Maroc este prima națională calificată în sferturile Cupei Mondiale 2026, după ce a învins-o clar pe Canada, scor 3-0, în optimi, în cursul zilei de sâmbătă, 4 iulie, pe Houston Stadium.

Selecționata Franței s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Paraguayului cu scorul de 1-0 (0-0), pe Philadelphia Stadium.

La rândul ei, Norvegia lui Haaland a reușit să învingă cu 2 la 1 Brazilia lui Neymar, avansând astfel în sferturi.

Anglia a reușit și ea să treacă de o țară gazdă a Mondialului, Mexic, cu scorul de 3 la 2.

Spania a eliminat Portugalia după unicul gol al partidei, venit în minutul 90+1.

Belgia a eliminat SUA după un meci cu cinci goluri, scorul final fiind 4-1 pentru belgieni.

Argentina s-a calificat dramatic în sferturi, după ce a învins Egiptul cu 3 la 2, deși egiptenii au condus până în minutul 83.

Elveția a reușit să se califice în sferturi, după loviturile de departajare în fața Columbiei.

Programul meciurilor din sferturile Cupei Mondiale 2026