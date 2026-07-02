NASA va trimite o minge oficială a Cupei Mondiale 2026 pe Lună dacă SUA câștigă trofeul. Isaacman: „Deci, puțină motivație”

„Vom accepta această provocare. Va fi super interesant să facem asta dacă vor câștiga. Mult succes”, a spus García-Galán. Foto: Getty Images

Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat marți că agenția va trimite pe Lună o minge de fotbal oficială a Cupei Mondiale 2026 dacă echipa națională a SUA reușește să câștige trofeul. „Deci, puțină motivație pentru Statele Unite”, a spus Isaacman, scrie Space.com.

„O să-l întrecem pe Alan Shepard și o să ducem mingea de fotbal acolo”, a mai spus el.

Shepard a introdus ilegal două mingi de golf și o crosă improvizată în misiunea Apollo 14. Pe 6 februarie 1971, astronautul NASA a lovit acele mingi pe Lună, devenind prima persoană care a practicat vreodată un sport pe o altă planetă.

Planul cu mingea de fotbal, comparativ, ar fi ceva aprobat oficial. Isaacman și Carlos García-Galán, managerul programului Baza Lunară al NASA, sunt cei care dau aprobarea.

„Nu știu în ce modul de aselenizare va ajunge”, a spus Isaacman. Întorcându-se către García-Galán, el a adăugat: „Vă las pe voi să vă ocupați de încărcătură”.

„Vom accepta această provocare. Va fi super interesant să facem asta dacă vor câștiga. Mult succes”, a răspuns García-Galán.

Echipa masculină a SUA va avea probabil nevoie de puțin noroc pentru a câștiga Cupa Mondială 2026, un eveniment care are loc o dată la patru ani și este găzduit în prezent în comun de SUA, Canada și Mexic. Echipa americană a câștigat doar două meciuri eliminatorii în întreaga istorie a turneului, iar unul dintre acestea a avut loc în 1930, în timpul primei Cupe Mondiale din istorie.

Echipa din 2026 a avut însă performanțe mai bune decât majoritatea predecesoarelor sale până în prezent. Americanii au câștigat grupa lor formată din patru echipe pentru a avansa în fazele eliminatorii, învingând atât Paraguay, cât și Australia, înainte de a pierde un meci lipsit de importanță în fața Turciei. SUA își asigurase deja victoria în grupă la acel moment.

SUA au eliminat și Bosnia în șaisprezecimile de finală, miercuri. Pentru a ridica trofeul Cupei Mondiale, americanii trebuie să mai câștige încă patru meciuri, probabil împotriva unor puteri fotbalistice uriașe.

Dacă ajung în sferturile de finală, de exemplu, probabil vor înfrunta Spania, care a câștigat Cupa Mondială în 2010, o posibilă confruntare semnalată de García-Galán, care este din Málaga.

Echipa feminină de fotbal a SUA s-a bucurat de mult mai mult succes la nivel internațional, câștigând patru din cele nouă Cupe Mondiale Feminine de până acum. Turneul feminin, care se desfășoară, de asemenea, o dată la patru ani, a avut prima ediție în 1991.

O misiune pe Lună nu ar fi prima călătorie în afara Pământului pentru mingea oficială de fotbal a Cupei Mondiale 2026. NASA a trimis, de asemenea, una dintre mingi pe Stația Spațială Internațională.

„Lucrăm pentru a inspira următoarea generație, arătând cum explorarea spațiului inspiră inovația în știința sportului și în viața de zi cu zi”, a declarat NASA într-o postare pe X, pe 20 iunie.