O minge oficială a Campionatului Mondial 2026 a ajuns în spațiu. Imagini spectaculoase cu astronauții care joacă fotbal pe ISS

NASA a trimis o minge oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026 pe ISS. Foto: NASA

Membrii echipajului avanpostului orbital au exersat pasele în condiţii de microgravitaţie cu o minge de fotbal oficială a Campionatului Mondial 2026 FIFA care a fost trimisă de NASA pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), transmite Space.com, preluată de Agerpres.

Astronauţii NASA şi ai Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) au dat startul oficial al Cupei Mondiale FIFA, în stilul zero-G, în modulul Kibo al Staţiei Spaţiale Internaţionale. Meciul improvizat, publicat pe X pe 20 iunie, a făcut parte din eforturile NASA de a explica modul în care spaţiul se leagă de fotbal.

După cum explică NASA, fotbalul a fost studiat ştiinţific pe ISS. Laboratorul orbital a găzduit "studii care îmbunătăţesc înţelegerea aerodinamicii şi fizicii implicate în zborul mingii de fotbal", a declarat agenţia într-un comunicat din 8 iunie despre tehnologia fotbalistică. Un studiu exemplu din 2019 a examinat modul în care masa unei mingi de fotbal influenţează rotaţia, stabilitatea şi mişcarea sferei. NASA nu a numit studiul, dar data se aliniază cu experimentul Adidas OS SPIN care s-a desfăşurat între 2019 şi 2021, aşa cum este descris într-o bază de date a agenţiei cu experimente de pe ISS.

The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

Adidas a integrat echipamente electronice în mingile oficiale de meci încă din 2022, a menţionat NASA, ceea ce permite crainicilor şi arbitrilor să monitorizeze viteza, poziţia şi contactorul. "Dar aceşti senzori adaugă şi masă în locaţii specifice din interiorul mingii, iar distribuţia inegală a masei poate afecta modul în care o minge se mişcă prin aer", a subliniat agenţia.

Prin urmare, urmărirea mişcărilor mingii de fotbal în microgravitaţie poate duce la un design mai bun care să ţină cont de senzori, a remarcat agenţia. "Constatările au îmbunătăţit înţelegerea modului în care tehnologiile încorporate, inclusiv senzorii pentru mingea de meci, pot influenţa performanţa în timpul jocului", a declarat NASA. "Cercetarea a contribuit la studii utilizate în dezvoltarea şi evaluarea mingilor de fotbal pentru turnee internaţionale majore, inclusiv competiţia Cupei Mondiale FIFA".

Mai recent, astronauta Jessica Meir de pe ISS le-a arătat studenţilor cum funcţionează masa şi rotaţia mingii de fotbal în microgravitaţie. "Ceea ce vedeţi aici este o minge de fotbal care trece unul dintre cele mai importante teste din ingineria sportivă: distribuţia echilibrată a masei", a spus astronauta NASA din Expediţia 74, plutind alături de o minge care se roteşte, într-un videoclip postat luna trecută pe YouTube.

Agenţia a studiat, de asemenea, mingi de fotbal la sol. La Centrul de Cercetare Ames al NASA din California, cercetătorii au examinat mingea Brazuca de la Adidas într-un tunel aerodinamic. Aceştia au examinat în special un fenomen cunoscut sub numele de "knuckling", care se întâmplă atunci când fluxul de aer de pe cusături face ca mingea să se mişte neaşteptat în aer.

"Inginerii NASA au măsurat vitezele şi condiţiile de zbor unde acest efect a fost cel mai pronunţat", a declarat agenţia despre mingea Brazuca, care a fost folosită la Cupa Mondială din 2014. "Ajustările formei panoului, adâncimii cusăturii şi texturii suprafeţei pot influenţa consecvenţa zborului, ajutând la determinarea dacă o minge se curbează, se deformează sau îşi menţine linia în timpul jocului".

NASA a fost deja prezentă la festivităţile legate de campionatul de fotbal. Pe 20 iunie, astronauţii misiunii Artemis 2, Reid Wiseman şi Victor Glover, au livrat mingea pentru meciul Olanda-Suedia la Houston (în apropierea Centrului Spaţial Johnson al NASA pentru antrenamentul astronauţilor).

Cupa Mondială din acest an este găzduită în comun de SUA, Mexic şi Canada şi se va încheia pe 19 iulie.